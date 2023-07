Cabello recalca que observadores de UE no entrarán a Venezuela

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, aseguró que las misiones de observadores internacionales de la Unión Europea (UE) no entrarán a Venezuela.

“Ahora la Unión Europea juega a la real política. Eso de que no vienen a Venezuela (los observadores internacionales) eso no ha cambiado, aquí vamos a hacer elecciones con el pueblo de Venezuela, vendrán organismos e instituciones, pero la Unión Europea no viene para acá”, aseguró Cabello durante su programa Con el mazo dando el 19 de julio.

Su declaración la hizo en relación con una publicación del dirigente de Primero Justicia, Julio Borges, en la que criticó la participación de la vicepresidenta Delcy Rodríguez en la Cumbre Celac-UE.

Es el segundo vocero del oficialismo que se suma al cierre de las misiones de observación electoral de la UE, tras los desplantes de Jorge Rodríguez durante una sesión de la Asamblea Nacional electa en 2020 el pasado 13 de julio.

El diputado también fustigó en su programa al presidente de la Cruz Roja venezolana, Mario Villarroel. Criticó que lleve 40 años en el mismo cargo y sugirió que la directiva de la organización la integren funcionarios del Ministerio de Salud, de Interior y de Justicia y de otras carteras.

Según Cabello, Mario Villarroel “conspira contra la revolución bolivariana desde ahí (la Cruz Roja)”. Aseveró que “usan” la Cruz Roja para abusar del poder.