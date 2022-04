Benigno Alarcón: “EE UU invitará a la Cumbre de las Américas a quien reconozca como presidente de Venezuela”

@francescadiazm

Benigno Alarcón, politólogo y director del Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica Andrés Bello, aseguró que, pese a que el liderazgo del interinato ha perdido fuerza desde su inicio en 2019, es probable que sea Juan Guaidó quien represente a Venezuela en la novena edición de la Cumbre de las Américas debido a que Estados Unidos continúa reconociéndolo como líder del país.

Los senadores del partido republicano Marco Rubio y Rick Scott enviaron una misiva al presidente norteamericano, Joe Biden, para exhortarlo a invitar a Juan Guaidó al evento diplomático que se llevará a cabo el mes de junio en Los Ángeles. A su vez, los republicanos solicitaron excluir a Nicolás Maduro, presidente de facto de Venezuela y a los líderes de Nicaragua y Cuba debido a sus políticas dictatoriales.

Al respecto, Alarcón aseguró que el interinato es una ficción jurídica que se conformó para llenar un vacío en la presidencia de Venezuela tras las irregularidades cometidas en las elecciones presidenciales de 2018, cuyo resultado oficial dio como ganador a Nicolás Maduro.

No podemos hablar de un aislamiento propiamente, ya que tener socios como China, Turquía y Rusia no es poca cosa. No me atrevería a decir que está aislado, pero no es reconocido como presidente del país por la comunidad internacional democrática”

“El interinato ha ido perdiendo el soporte que tuvo en algún momento porque las expectativas de cambio se fueron diluyendo. No obstante, los Estados Unidos sigue reconociendo a Juan Guaidó como presidente del país. No tendría nada de raro que inviten a quien reconocen como gobierno de Venezuela”, determinó.

La conformación del Grupo de Lima en 2018, instancia impulsada en la Organización de Estados Americanos con el fin de solventar la crisis política de Venezuela, dio como resultado la exclusión de Nicolás Maduro de la cumbre organizada en el mismo año. En esta oportunidad los invitados fueron María Corina Machado, Julio Borges y Lilian Tintori.

– ¿Qué efecto tienen estas exclusiones diplomáticas en la legitimidad de Nicolás Maduro?

– Definitivamente es un efecto declarativo, retórico. Al gobierno de Nicolás Maduro no se le toma en cuenta en convocatorias impulsadas por organismos multilaterales conformados por naciones que ya no le reconocen, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional. A su vez, estos países limitan su posibilidad de acceder a créditos, financiamientos o préstamos. La comunidad internacional le excluye de todas sus iniciativas.

No obstante, el analista político manifestó que la administración de Maduro no está aislada políticamente.

Cabe recordar que Juan Guaidó asumió la presidencia interina de Venezuela con base en el artículo 233 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y actualmente es reconocido como presidente del país por al menos 50 países.

Oposición guayanesa ya no reconoce a Juan Guaidó

En entrevista con Correo del Caroní el coordinador estadal de Vente Venezuela, Douglas Rodríguez, aseguró que ya no reconocen a Juan Guaidó como presidente de Venezuela, debido a que el dirigente se habría alejado del camino de la libertad.

“Ha incurrido en actos que no son del agrado de nosotros y del mundo. Algunos recursos han sido malversados. Hay actos de corrupción en cuentas extranjeras que gracias a la fracción del 16 de Julio fueron bloqueadas”, esgrimió.

– ¿Considera que debería ser Nicolás Maduro el invitado a la cumbre?

– Maduro tampoco es el presidente de Venezuela. Es un usurpador en la presidencia. Tiene secuestrada a Venezuela. Tiene fraccionado el país en pequeñas parcelas para Rusia, China, Cuba, la mafia del oro, la mafia de la gasolina… Él no es presidente. Un presidente es aquel que es electo en elecciones claras, transparentes. Maduro manipuló la elección de 2018. Aquí no hay elecciones presidenciales desde 2013.

– A nosotros nos conviene mucho más que EE UU esté solicitando a Guaidó y no a Maduro a este evento diplomático. Están ratificando que no reconocen a Nicolás Maduro. Los republicanos le están diciendo a Biden que no se puede sentar con delincuentes.

Al respecto, Américo De Grazia, representante del partido Guayana Libre, declaró que su partido tampoco reconoce a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela actualmente.

“A nuestro juicio, Nicolás Maduro es un usurpador, pero es el presidente de facto. No podemos engañar a los venezolanos diciendo que Guaidó es presidente interno o que el otro -Maduro- no es un dictador”.

A juicio del representante político, la solución es que Maduro salga de la presidencia.