Así va la votación de los venezolanos en el exterior en las primarias

El día llegó. Los venezolanos desde Australia hasta Estados Unidos ejercen su derecho al voto durante este domingo 22 de octubre para elegir el candidato unitario de 10 candidatos posibles: Andrés Caleca, Delsa Solórzano, María Corina Machado, Gloria Pinho, César Almeida, Andrés Velásquez, Carlos Prosperi, Tamara Adrián, César Pérez Vivas y Luis «Balo» Farías.

En Sídney, Australia, ya los venezolanos sufragaron. Se tomó video del primero de nuestros nacionales que ejerció el voto en ese país, siendo 6:00 pm del sábado para los venezolanos.

La mesa en Australia ya cerró. Hubo una participación del 14,7% y de las papeletas que se registraron, Machado obtuvo la victoria -según los escrutinios a boca de urna- con alrededor de 180 votos a su favor.

La Comisión Nacional de Primaria (CP) ratificó que el porcentaje de participación fue del 14,8% del padrón electoral total del país; que representó el 51% de aquellos que actualizaron los datos.

Voto de las primarias en Francia

Texto: Cristina Raffalli @crisraffalli

Fotos: Federico Zaa

En París, la jornada electoral de hoy tiene lugar en una sede del PS (Partido Socialista) de Francia, cedida por esta organización para la realización de los comicios. La convocatoria comenzaba a las 10 a.m., sin embargo, desde las 7:30 a.m. de este domingo comenzaron a llegar los primeros votantes.

La ingeniera Mayela Rivero, coordinadora general del centro de votación, comenta que fue necesario adelantar la apertura de las mesas. A las 10:00 a.m. ya habían votado en París unas 50 personas. Según Rivero, incluyendo a quienes se inscribieron específicamente para votar en estas primarias, el total de ciudadanos que pueden ejercer su derecho en esta oportunidad alcanza los 2.430 votantes potenciales.

Wilmer Rafael Sáez, barquisimetano residenciado en Normandía, viajó ayer a París para votar. Vive en Francia desde agosto de 2022 y actualmente solicita asilo político.

Otra de las personas que desde muy temprano acudieron al centro electoral es Kevin Duro, que vino desde Burdeos, a unos 600 kilómetros de la capital. El grupo de cuatro personas salió anoche y llegó a París a las 6:00 a.m. Durmieron un par de horas y emprenden camino de regreso después de cumplir con su deber ciudadano. “Hay que salir a votar. No importa el tiempo, no importa el viaje, no importa el cansancio. Hay que cumplir y hay que ser responsable con nuestro país.”.

Francisco Bolatre, contador público, vive en Francia desde 2018. Su viaje, desde Toulouse, duró catorce horas. A los venezolanos les pide “Que participen, que tengan mucha fe. Tenemos mucha esperanza en salir del régimen y solamente lo podremos hacer con la participación de todos”.

María Eugenia Franceschi, Rosfarith Goitía y Arturo López son los miembros de la mesa que recibió a los primeros votantes. Según la ingeniera Goitía: “Estaban contentos, entusiasmados, cooperativos. Y aquí seguimos recibiendo a los votantes”.

Rosmit Mantilla, preso político del régimen de Maduro residenciado en Francia bajo la figura del asilo, también es miembro de mesa, junto a Andrea Martínez y a Samantha Monticelli. Para Mantilla, el día de hoy es histórico para Venezuela: “Es la primera vez, en años, que tenemos la oportunidad de renovar el liderazgo en Venezuela. Es más que una primaria y es más que una elección de candidatos: es la oportunidad de cambiar las caras y las políticas. Al ser interrogado sobre el retiro de varias candidaturas, y el posible impacto que esto podría traer en la motivación al voto».

Mantilla asegura estar “convencido de que las primarias se las apropiaron los ciudadanos. Estas primarias son de los venezolanos. Lamentamos que se hayan retirado algunos candidatos, pero eso no ha hecho mella. Hay una gran motivación en Venezuela porque esto es la posibilidad de avanzar hacia la libertad, renovar dirigencias y renovar políticas”.

El centro de votación de París seguirá abierto hasta las 6:00 p.m.

Voto de primarias en Madrid y Barcelona

Texto: Juan Pablo Arocha / @JPArocha | Joel Siverio @joelsiverio

A las 10:15 am comenzó el proceso de votación para las primarias opositoras en Madrid, donde se concentra 40% de los ciudadanos habilitados para sufragar en España. Natacha Lander, coordinadora de la comisión local de primarias, afirmó que la instalación se llevó sin contratiempos en los espacios habilitados en la Parroquia Santísimo Cristo de la Victoria.

“Más de 250 personas están trabajando para ser este proceso realidad en Madrid. Tenemos una gran afluencia de votantes”, explicó Lander.

Decenas de venezolanos atendieron el llamado para sufragar a primera hora de la mañana, quienes entonaron el himno nacional para arrancar la jornada donde se prevé elegir el candidato presidencial de la oposición para las elecciones de 2024.

La primera en salir de la mesa de votación fue Julia. Tras ocho años residenciada en la capital española, dijo que acudió a votar con la esperanza de lograr un cambio en Venezuela: “Siento alegría, esperanza. Reencontrar con tanta gente, con la dinámica y la forma de ser tan particular fue una alegría”.

Lander reiteró a los electores la importancia de acudir a sufragar con su cédula o pasaporte, sin importar si están vigentes o vencidos. Advirtió que sólo están permitidos los pasaportes emitidos desde 2015 en adelante, pues son los únicos que registran el número de cédula entre los datos. “Esperamos que sea un día de encuentro en la defensa de nuestros derechos, dijo.

Entretanto, los venezolanos en Barcelona se reencontraron con su bandera tricolor este domingo. A las 10:00 am más de un centenar de personas se aglomeraban alrededor de la Plaza del Sortidor 12, donde se encuentra el Centro Cívico que sirve de centro electoral para las primarias en la ciudad condal.

Maura Torres fue la primera venezolana en la fila. Se levantó a las 4:00 am para llegar a Barcelona, pues vive en la población de San Carlos de la Rápita, en Tarragona, a casi 2 horas de la ciudad. “Creo que estas primarias pueden ser una luz al final del túnel para encontrar la libertad de Venezuela. Hay que votar con alegría”, expresó.

Maura, quien llegó en 2010 a España, asegura que dentro de su círculo de amigos venezolanos muchos piensan participar para conseguir un cambio político. Lo mismo piensa María Celeste Soto, una venezolana con ocho años fuera del país.

Dentro y fuera del centro electoral el ambiente era emotivo y de celebración. Venezolanos de todas las edades, como José Antonio García de 30 años, salían con un rostro de alegría y tras ejercer el voto en un proceso “rápido y fácil”.

El acto de votación inició casi 30 minutos tarde, debido a la demora en la instalación de algunas mesas por la ausencia de miembros a última hora, así lo explicó Adriana Rubial, coordinadora de la CP en la ciudad. Sin embargo, estos pudieron ser rápidamente reemplazados por personas del voluntariado, y no se reportaron otras incidencias importantes, declaró Mariela López Planchar, miembro de la CP.

11.861 venezolanos están llamados a votar en Barcelona este domingo hasta las 6:00 pm, hora local.

Primarias en Londres

Texto: Mayra Sánchez

Las mesas ya estaban instaladas desde las 7:45 am (Uk), se abrieron las siete mesas a las 8:00 am en punto.

En cada mesa hay tres personas trabajando, ellas previamente hicieron entrenamiento en jornadas de dos sesiones en días anteriores.

Las personas se han acercado desde temprano a elegir su candidato. Venezolanos de todas las edades, desde muy jóvenes hasta personas de la tercera edad, como fue el caso del sr. Juan José, originario de Asturias – España, quien vivió casi 50 años en Venezuela. También se acercan familias con sus hijos pequeños y aprovechan para explicar el valor de la democracia.

El lugar donde se está desarrollando las primarias en Londres, es en uno de los restaurantes de comida rápida, Arepa and Co, quienes sus dueños, venezolanos de nacimiento, llevan muchos años en esta ciudad y se han dedicado al emprendimiento de la gastronomía venezolana.

Una de las preocupaciones que se tenía era que estuviera lloviendo y esto influyera en el ánimo de las personas, pero hoy nos acompaña un día soleado, poco común en UK, que aunque hace frío, los venezolanos están muy entusiasmados.