Asamblea Nacional 2020 investigará a comisión delegada por “usurpar” bienes de Citgo

La Asamblea Nacional (AN) del 2020 aprobó iniciar una investigación contra la Comisión Delegada del Parlamento del 2015 y los diputados y partidos políticos que el pasado 5 de enero avalaron la continuidad de su directiva, integrada por la presidenta Dinorah Figuera (Primero Justicia), Marianela Fernández (Un Nuevo Tiempo) y Auristela Vásquez (AD), primera y segunda vicepresidenta, respectivamente.

La indagación que hará el legislativo dominado por el chavismo surgió luego de que el diputado José Brito (Primero Venezuela) pidiera a la plenaria trabajar para acabar con la “impunidad” de los parlamentarios de la asamblea anterior que han extendido la vigencia de sus cargos y con ello la facultad de manejar los activos de Venezuela en el exterior, un hecho que fue calificado por Brito como un “robo”.

El presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Rodríguez, pidió al primer vicepresidente, Pedro Infante (PSUV), presentar en una semana un informe a la directiva y a la plenaria sobre el caso. Los legisladores aprobaron la conformación de una comisión especial para determinar quiénes fueron los responsables de tomar recursos de Citgo, unos 70 millones de dólares, y aplicar sobre ellos la Ley de Extinción de Dominio y la Ley para la protección de los bienes nacionales en el extranjero.

“Usurpar un cargo público, primer delito; nadie eligió eternamente a Dinorah Figuera como diputada (…) Daría risa, si no fuera tan ladrona. Ella milita en un partido político y si ese partido la autorizó, es responsable del robo también ¿O no? ¿Abrió la boca Capriles que milita en ese partido y que se la pasa hablando del ingreso de los venezolanos para señalar que eso es un delito? ¿Por qué no ordenas a Figuera que devuelva el dinero de Citgo para pagarle a los trabajadores? ¡Hipócrita!”, exclamó Rodríguez.

Agregó que Venezuela cuenta con un Código Orgánico Procesal Penal y la Ley de Extinción de Dominio para que la Fiscalía General “vaya contra los bienes de quienes generaron ese perjuicio contra la nación, algo tendrán y para algo servirá. Jamás por supuesto alcanzará para pagar lo que se robaron”.

Rodríguez afirmó que quienes votaron son representantes de los partidos políticos inscritos ante el Consejo Nacional Electoral y por ende deben ser responsables ante la ley.

Aseveró que los partidos que firmaron el documento del Acuerdo de Barbados de la protección de los bienes en el extranjero, incluyendo a Citgo, son los mismos que aprobaron que los recursos fueran “desviados” para el uso personal de Dinorah Figuera, Juan Guaidó y Leopoldo López, quienes llevan -aseguró- un ostentoso nivel de vida en el exterior.

En esta misma línea cuestionó cómo José Ignacio Hernández, abogado de Cristallex y procurador en la administración de Juan Guaidó, puede “deambular libremente por el mundo, y nadie le pone ni siquiera un código rosado o rojo, o el que sea”, pese a ser el “autor intelectual y material de robo de Citgo”, dijo.

Rodríguez pidió revisar si Hernández tiene bienes en Venezuela, así como el partido político en el que milita.

Mismas comisiones en la AN

En la sesión ordinaria de este 11 de enero se aprobó por unanimidad la conformación y ratificación de las directivas de las comisiones permanentes. La lista fue leída por el presidente de la AN, Jorge Rodríguez, quien destacó el trabajo realizado por los diputados que conformaron las comisiones en el período legislativo anterior.

“Fíjense cuanto daño pudieron hacer en el supuesto ejercicio en la función parlamentaria, tanto daño que aún sigue chupando, como contrasta con esta legislatura, una legislatura fecunda, en acciones, en búsqueda de acuerdo que para eso es el parlamento”, recalcó el parlamentario.

Recordó que esa administración aprobó 74 leyes hasta el mes de diciembre de 2023. “Esta legislatura ha aprobado más de 200 acuerdos en estos tres años y se preparara para traer un plan legislativo con énfasis en dos elementos: la protección del pueblo y el acompañamiento al Ejecutivo nacional en esta búsqueda de la recuperación del estado de bienestar”.