Andrés Velásquez alerta que primarias peligran por posible sentencia del TSJ

A casi un mes de que se realicen las primarias opositoras del 22 de octubre, el precandidato de La Causa R, Andrés Velásquez, advirtió sobre los peligros que atentan contra estas elecciones internas de la oposición debido a una posible sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Esto con el fin de impedir la escogencia por medio del voto ciudadano de una candidatura unitaria entre factores opositores.

En ese sentido Velásquez llamó a los distintos factores políticos y sociedad civil a preservar, defender y cuidar las primarias a través del activismo y la participación.

“La dictadura de Maduro se afinca contra la primaria y peligra por una sentencia del TSJ. La primaria como tal ya derrotó a Maduro, porque el temor que le tienen es inocultable”, expresó el aspirante.

Sobre las inhabilitaciones reiteró que al ser inconstitucionales no hay precandidatos inhabilitados.

“Aquí no hay inhabilitados y el pueblo no puede asumir la narrativa del régimen (…) los que hablan de candidatos inhabilitados son inconstitucionales porque deben tener una condena firme de un tribunal y en ninguno de los casos existe una sentencia previa”, recordó.

Asimismo agregó: “no entiendo a esos candidatos que dicen alegremente que si no pueden inscribirse se retiran y se apartan. Si no va a defender el derecho a elegir, un candidato así con ese discurso no vale la pena elegir. Yo me niego a sentarme a discutir una sucesión. Candidato que resulte electo hay que defenderlo”.

Velásquez aprovechó para referirse a una de sus propuestas, con base en una reforma social que forma parte de su plan de la Venezuela Digna. Para ello propone la creación del Fondo Nacional de Regalías, con el propósito de atacar la pobreza, y que a través de él se puedan dar pensiones dignas y atender el relanzamiento del nuevo sistema de seguridad social para el país.

“Se trata de la democratización de las riquezas del subsuelo (…) sin el cambio político no hay forma de que lo que estamos proponiendo se dé y haya soluciones. Si no salimos de esta gente, no podemos cambiar al país”, puntualizó.