Andrés Caleca concretó su postulación: “No podemos equivocarnos más”

El candidato independiente Andrés Caleca se postuló la tarde de este viernes a las primarias opositoras, previstas para el 22 de octubre. Tras reunirse con la Comisión Nacional de Primaria (CP), el economista reiteró su invitación al resto de los candidatos a reunirse en privado y mantener la unidad durante y después de estos comicios.

Caleca abogó porque los aspirantes resuelvan sus diferencias personales y políticas a lo interno, y luego se tomen “la foto en familia que el país está esperando. No podemos equivocarnos más. La oposición venezolana no puede volverse a equivocar, ya basta. Ahora el triunfo, no hay vuelta atrás. Vamos a desalojar a esta gente de Miraflores en 2024 y refundar el país”.

En rueda de prensa reiteró su recomendación al resto de los candidatos de “soltar los micrófonos” a la hora de ventilar sus diferencias políticas y personales. Los instó a resolver cualquier duda en las instancias adecuadas como la propia CP y su comisión técnica.

Para el candidato, los números de inscripción a las primarias en el exterior representan un “problema que presagia lo que va a ocurrir en el futuro. Lamentablemente cuando se consolida una diáspora, una migración tan grande, se van separando políticamente. Eso pasó con otras migraciones, tenemos que abrir camino para que los jóvenes puedan votar desde el exterior”.

“El gobierno no cejará de intentar implosionar las primarias. En la medida que las primarias alcancen mayor difusión, mayor éxito, mayor interés de participar, el gobierno será más agresivo. Todas esas amenazas tendrán que sortearlas la Comisión Nacional de Primaria y, sobre todo, los candidatos”, señaló Caleca.

Además, el también postulado por el Movimiento por Venezuela (MPV) dijo que se está en definir lo que viene después. “Una vez que las primarias termine de escoger a sus candidatos. A los militantes y votantes que no participan de las primarias hay que irlos a buscar, porque esos no son votos del gobierno. Esos votos hacen falta para derrotar a Maduro”.

Afirmó que es tarea de la oposición tender puente a los partidos que no se inscribieron en las primarias y además lograr el voto de 60% de la población que está desconectado de esta opción política.

Señaló que es único político que ha presentado firmas, recogidas en 14 estados, para avalar su candidatura. “Estoy orgulloso de las miles de firmas que se recogieron en Venezuela (…) Eso me compromete muchísimo más con esta tarea que hemos emprendido”.

Otra cuestión que mencionó Caleca es que está dispuesto a debatir en el evento que se realizará el 12 de julio, una actividad del que dijo es la única que hasta ahora ha confirmado su participación.