Javier Milei y los intentos de reforma

En la nota de Roberto Casanova sobre el candidato a la presidencia de Argentina, Javier Milei, el autor y economista venezolano explica las características libertarias en general y define a Milei como un libertario minarquista, una variante de dicha doctrina que reconoce la necesidad del Estado. Según el articulista, el discurso de Milei es importante para promover la cultura de la libertad, muy necesaria ésta para alejarse del estatismo y la burocracia que ha venido destruyendo la economía de su país. En cuanto a los enfrentamientos políticos del polémico candidato, Casanova entiende que Milei le responde de manera sencilla a sus compatriotas, quienes están de largo desesperados por la caída de los ingresos y de la calidad de vida.

Quisiera en este artículo comentar libremente sobre el carácter reformista no sólo de Milei, sino de una pléyade de economistas que gozan del respeto de los argentinos, y de la viabilidad política que requerirá construir la reforma. Algunos analistas seriamente preocupados por el “radicalismo” retórico del candidato, recuerdan que los controles del poder aún prevalecen en el Congreso argentino y que el partido de Milei tendrá que vérselas no sólo con el retrasado socialismo de los peronistas sino también con los duros de su propio bando. Sin embargo, quienes le llevan a Milei las cuentas en el Parlamento, dicen que en varias ocasiones se ha transado con los peronistas en temas cruciales para su doctrina como lo es, por ejemplo, el de los trabajadores. Incluso para un congresante que vota a conciencia, pueden interpretarse esos cambios como el de venderse, pero la duda es inevitable, aun cuando también demuestre que él puede ser pragmático. En el difícil arte de manejarse entre fieras, puede ceder, como quien juega las cartas, para quizás recuperar su juego más adelante.

Sobre si Javier Milei es consistente con su mensaje a la población, pienso que, de acuerdo con lo anterior, lo será en correspondencia con sus estrategias o posibilidades. Sin embargo, hay un rasgo en el personaje que es su punto de honor: la ética académica. Milei es profesor universitario, planificador económico, y para él su calidad profesional es su fuente de prestigio, lo que lo enaltece. Su liderazgo está basado en una verdad académica y no en las armas o en la violencia. Le da altísimo valor a una verdad trabajada por una comunidad de estudiosos a lo largo de los años y que es celebrada en su país, aún en tiempos del escepticismo barato en las redes sociales. Es por esa razón que Milei perdería mucho de traicionar la esencia de sus palabras. Cabe preguntarse, sin embargo, ¿qué es lo peor que podría ocurrir?

El reto es evitar el saboteo de quienes apuestan a su fracaso y señalan los vacíos en su esquema libertario, al punto de encender alarmas dentro y fuera del país. Construir una reforma requiere sustituir al orden anterior y no dejar tareas incompletas. Se trata de un esfuerzo político enorme que exige, sobre todo, claridad en la conducción y en la formación de alianzas sólidas. Desde una acera muy distinta a la del presente caso argentino se encuentra la del gabinete económico del segundo gobierno del presidente Carlos Andrés Pérez, quienes tenían como objetivo fomentar la economía productiva y diversa. Desafortunadamente fueron los eternos privilegiados dentro y fuera de su partido y del sistema en general, quienes se opusieron a su planificación económica al punto de urdir la salida de Pérez de la presidencia. Ese episodio lamentable ensombreció una reforma que, al avanzar a cámara lenta, no fue apreciada políticamente. La desgracia de estas encrucijadas fatales es que, en vez de avanzar, gana popularidad la apuesta rival y se lanza al país al más brutal de los retrasos, es decir, al pleistoceno, a donde ya no se devuelve el viento.

El reto de Milei es no equivocarse porque de su conducción dependen los hilos del puente y porque, ciertamente, los peronistas siguen como caimanes en boca de caño. Le toca pisar con firmeza.

Desde esta acera pienso en Miguel Rodríguez, su tragedia como economista devino en la de la nación entera. Como entonces, ahora estamos en el reto de ponernos de acuerdo y regresar a la democracia.