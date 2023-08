@Luisaconpaz

Se acercan elecciones, las de las primarias ahora el 22 de octubre, de un sector de la oposición, y según lo establecido en nuestras leyes, el próximo año debemos elegir presidente. Dado que se supone que los funcionarios son servidores públicos, y que el presidente de un país democrático debe gobernar para todos y ser el primer servidor público, creo que los candidatos deben escuchar a los ciudadanos, y nosotros debemos hacerles preguntas y hasta recomendaciones. Aquí mi reunión imaginaria con los candidatos.

Además de recibirles con una sonrisa, puesto que no se trata de pelear sino de dialogar, y a ver si logro que tengan “escucha activa”, les recordaría que según el artículo 63 de la CRBV el sufragio es un derecho y este se ejercerá “mediante votaciones libres, universales, directas y secretas”.

Comenzaría preguntándoles ¿por qué quieren ser presidente de este país? ¿Qué les motiva? Seguiría preguntándoles si se conocen bien a ellos mismos: ¿conocen sus fortalezas y sus debilidades? Quien se conoce a sí mismo sabrá hacer mejores equipos, se buscará los mejores para que puedan equilibrar sus debilidades, pues pedir ayuda es una habilidad social y una expresión de inteligencia.

¿A qué políticos y líderes admiran? De los siglos pasados y del actual ¿a quiénes les pedirían consejos hoy?

Y de la Venezuela actual, de este gobierno, ¿Qué mantendrían? ¿Qué eliminarían? ¿Qué añadirían? ¿Cómo enfrentarían la emergencia humanitaria compleja?

Debido a que soy maestra y a la educación he dedicado casi 50 años de mi vida, les preguntaría unas cuántas cosas: ¿Cómo ven la educación venezolana? ¿Muy bien, bien, regular, mal, muy mal? ¿Saben Uds. cuánto gana hoy un educador de una escuela pública? ¿Saben cuánto ganan en los países vecinos? No digo Noruega, Canadá, Japón, hablo de los países latinoamericanos. ¿Saben cuánto gana un profesor universitario con postgrado y experiencia? ¿Saben cuántos docentes hacen falta en el país? ¿Saben cuántos chamos están fuera de las aulas? ¿Conocen planes para recuperar a esos excluidos? ¿Saben desde cuándo el MPPE no presenta memoria y cuenta? ¿A qué fuentes acuden Uds. para saber la situación de la educación venezolana? ¿Ha visitado escuelas públicas en estos últimos años? ¿Conoce experiencias exitosas, pequeñas y no tan pequeñas que permitan decir que otra educación es posible? Si tiene hijos en edad escolar, me gustaría saber dónde están estudiando, ¿Puedo saber a quién nombrarían como ministro o ministra de Educación?

Sobre los NNA les preguntaría si conocen la Convención Internacional de Derechos del Niño y la Lopnna. ¿Saben Uds. que según la CRBV y la Lopnna los derechos de los NNA son “prioridad absoluta? ¿Eso que significará si llega a ser presidente? ¿saben cuántos niños hay desnutridos y conocen las consecuencias de la desnutrición en los niños? ¿Han hablado con la gente de Cáritas, con Susana Raffali, experta en el tema? ¿Saben cuántos niños dejados atrás hay en el país? ¿Conocen de políticas de protección integral que estén siendo ejecutadas por el Estado? Les recomiendo hablar con las organizaciones de la Red de defensa de los derechos NNA, hay expertos con mucha experiencia en la promoción de derechos de esa población.

Haría preguntas sobre la situación de los hospitales, el déficit de enfermeras y médicos. Les preguntaría si ellos se han enfermado o algún familiar, ¿Irían a un hospital público? ¿Saben cuánto está ganando el personal que trabaja en los hospitales?

¿Conocen los candidatos los informes del Observatorio Venezolano de Violencia? Venezuela sigue siendo un país muy violento y toda violencia deja secuelas. No sólo la directa, la física, la visible, está lo mal que nos estamos llevando los ciudadanos, la violencia intrafamiliar, la dificultad para dialogar…

Preguntaría qué piensan hacer para construir una ciudadanía activa, enfrentar la desinstitucionalización, restablecer los niveles de confianza. Recomendaría que lean los informes de PsicoData…

Sobre el tema ambiental, casi que se necesitaría una reunión especial, pero al menos les preguntaría si conocen los niveles de deforestación de los estados Bolívar y Amazonas a causa de la minería, y si no han ido nunca a un pueblo minero, les recomendaría que se dieran una vuelta y vieran los cráteres que la minería ha ido dejando. Les recomendaría que escucharan a organizaciones ambientalistas que llevan años estudiando el tema y que, realizaran una reunión con pueblos indígenas que tienen mucho que enseñarles.

Dado que en este país no tenemos datos oficiales de casi nada, les sugeriría leer los informes de Encovi, Provea, los que ofrecen los Observatorios de Conflictividad Social y otros similares.

Finalmente me atrevería recomendar algunas lecturas: las Encíclicas Laudato Si -sobre la necesidad urgente de cuidar la Casa Común- y Fratelli Tutti -y lean que es una buena política-, sean o no creyentes, lean la Bienaventuranzas (Lc. 6, 1) y del antiguo testamento, al menos el Libro de la Sabiduría.

Les insistiría en que no dejen de leer dos libros de Nelson Mandela: Conversaciones conmigo mismo -Planeta 2010- y El color de la libertad. Los años presidenciales (Mandela y Langa, 2017, Aguilar).

Si no puedo preguntar todo esto y más a los candidatos, con las recomendaciones pertinentes, me gustaría hacerles llegar algunas. Necesitamos saber qué saben y qué proponen. ¿Qué cree usted?