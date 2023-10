¿Cambios en el discurso político? no, en la opinión pública

@OttoJansen

Frente a las elecciones primarias, hecho ciudadano por excelencia, efectuadas la semana pasada, no cabe la posibilidad de la indiferencia. Su autenticidad expresada en miles de detalles y matices produce la proyección de un sentimiento de expansión ante la opresión. Y especialmente para quienes nunca han querido verlo (o están en contra), produjo ese impacto de aturdimiento y perturbación. De allí las reacción atolondrada o histérica; nada difícil de predecir.

El discurso político agigantado y aun con mayor espacio de crecimiento es el de la población en torno a la casi unánime electa candidata, María Corina Machado. Es lógico imaginar el sinfín de novedades en la comunicación, el mensaje y las actividades que con los venezolanos a partir del 22 pasado, se empezó a construir con elementos concretos. ¿Cómo se traduce esto? Se trata de los ajustes, algunos muy hondos hasta hacerse nuevos en mecanismos de lo que hasta ahora han sido figuras, propuestas e ideas rústicas hacia el país grande que espera respuestas contundentes en la lucha contra los estertores revolucionarios y en el programa de cambio que no debe dejarse para el final. Pero por supuesto vale la pena preguntarse si el discurso político tradicional tendrá algún cambio. Nos referimos a los sustentados por los voceros del régimen y sus satélites (ese especie de “Gran Polo Patriótico” que encarnan desde el mercantilismo político, todos los personajes que le hacen coro a la revolución) y los que representan la oposición fallida, tradicional, titubeante o ritual. Teodoro Petkoff repetía permanentemente acerca del comportamiento de una izquierda que llamaba “borbónica” aquello de que “no olvidan, ni aprenden”. Pues bien, eso es lo que podemos esperar del chavismo. De allí sus cuentos contra las primarias, extraídos de la guía cubana de descalificar la realidad. Pero a estas alturas del proceso político, hecho jirones, gangrenado y descompuesto al máximo, donde analistas, expertos y pretendidos dirigentes pierden la palabra, la vista y el olfato, también puede ampliarse la frase de Petkoff, hasta los que no son de izquierda. Es decir, los que también están contaminados de una muy honda “ceguera blanca” (José Saramago, dixit).

Cambió la opinión pública. No la esfera de encuentro formal de opiniones en una sociedad con tan solo remanentes de la prensa libre e independiente; sino la opinión colectiva sencilla (fraguada desde los rincones y hecha de todos y para todos) que es a la que hay que estar atentos y de la que ahora a no pocos hemos visto enredados en adornos y tecnicismos.

El ciudadano libertario

El régimen socialista, como podía esperarse, apeló a la orden del apagón informativo de las primarias en Venezuela. El colegio y sindicatos de periodistas respondieron con la denuncia, haciendo, además, desde portales, cuentas personales y de medios, la cobertura que permitió conocer de imágenes e informaciones desarrolladas a lo largo de la jornada. Ahora debe destacarse el rol ciudadano en la captación y enorme difusión de la información, con el uso de las redes sociales escarbando los acontecimientos, por muy domésticos y pequeños que fueran. La población hizo uso de sus enlaces digitales desde la condición característica de estos: en este caso, consumiendo pero también, y mucho, produciendo las noticias.

La gente, y esto nos tocó vivirlo desde Lima, en donde estamos, que aun cuando en este país hay el ejercicio informativo regular de los medios, por tratarse de un evento que no implicaba al país, según puede inferirse de los criterios de la “gran prensa”, no tenían la atención menuda, ni especial. Ese vacío fue cubierto por profesionales e igual compatriotas comunes que mostraron pericia adecuada y el “olfato” de lo importante. En Venezuela, de donde recibimos cualquier cantidad de material de amigos no profesionales de la comunicación, desde muy temprano del 22-O, se puso en evidencia la agudeza común y colectiva de entender los marcos autoritarios que la población padece y nunca quedarse de brazos cruzados o esperar cuajaran los legítimos reclamos sobre el derecho a estar informados. Por lo tanto se hizo notable la agilidad libertaria ciudadana (más que aceptable en términos de dominio informativo del que hacer), que impiden, por ejemplo, el que hoy el régimen vuelva con la manipulación de los hechos. El papel de la tecnología nos recordó en la dinámica y entusiasmo producida por las elecciones primarias, la incidencia de lo ocurrido con los fallidas movilizaciones prodemocráticas de la llamada “primavera árabe” -aun cuando de limitación comprobada- pero sobre todo nos recordó un artículo (Comunicación y lingüística: metodología de análisis redaccional en perspectiva ética) del doctorando y apreciado amigo, Leonardo Suárez Montoya; cito unos párrafos: “Y esta no es una cuestión cosmética en el periodismo, a menos que por esta profesión se la entienda desde una función enunciativa. Mi óptica obedece a un interés: que el periodismo sea auténticamente funcional, cuyo lenguaje sea efectivamente comunicativo, es decir instrumento de interacción social y ello transita por el cuido de una lengua común. Y esta educación es responsabilidad del periodismo”. Claro, Leonardo reflexiona aquí sobre la lingüística y el estricto uso normativo, pero se me ocurre con el respeto del autor y de los lectores, extrapolar el texto a la preocupación y defensa de la democracia, y encaja perfectamente. Es otra de las aristas para el nuevo round que viene; acompañar el sentido común de los oprimidos que buscan, con “el cuchillo entre los dientes” (disposición a todo lo legítimo) la libertad, los derechos y el pleno ejercicio democrático.