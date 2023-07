Ya se inscribieron en las primarias los que honestamente piensan competir por la representación de la oposición que enfrentaría al régimen. Los estrategas cubanos decidieron buscarles la caída a los candidatos y se reservaron en la manga a uno que se lanzará a la lid por fuera de la oposición. Clarísimo, ese es una ficha del gobierno supuestamente para dividir votos. Otro que está en esa onda reservó aparentemente su puesto a través de un mandatario, con el fin de enredar y al final presentarse como independiente contra el oficialismo. Tampoco es de fiar, porque el objetivo de la decisión no es diáfano y se presta a interpretaciones maliciosas.

En otras ocasiones se planteó la inutilidad de primarias o secundarias, porque, guste o no, el pueblo ya se pronunció y continuamente lo reafirma que quieren ser gananciosos con la única figura política que les inspira confianza en el triunfo. Victoria que consideran conseguida de antemano por el enorme apoyo de los votantes en todos los rincones del país.

La nación política y social tiene que haberse dado cuenta de dónde y para dónde sopla el ventarrón. Imposible que un hecho tan notorio pase por debajo de la mesa, ni siquiera con la peor fe.

El oficialismo boquea y echa mano a cualquier marramuncia para tratar de frenar el terremoto que está ocurriendo por las fuerzas de naturaleza incontrolable. Son tan poco originales que calcan a dictaduras con vocación de extinguirse y quedar en el amargo recuerdo de las generaciones.

El presente escrito se comenzó cuando todavía el régimen no había osado cometer el delito de impedir que alguien se lanzara a competir por la presidencia de la república. Hoy, alegremente consumaron la deyección, que lejos de ser un alivio estomacal saludable, se les convirtió en la peor pesadilla de su penosa existencia.

Lograron lo impensable: el repudio y condena solidaria de los otros candidatos, de la UE, OEA, EE UU y del mundo político in extenso. El motivo del distanciamiento está claro; todos huelen que el fin está cerca y se cuadran con el ganador sin esperar la señal de partida. Lo cual no significa que el rechazo a los vicios no sea merecido por los recipiendarios.

Qué viva el gobierno, por fin hicieron algo positivo y de manera exitosa; en unión a las pandillas que les dan sustento causaron la revolución esperada durante interminable años de descalabros y desaciertos. Gloriosamente consiguieron autodeshabilitarse sin querer queriendo.

Todavía falta mucho por recorrer y el final es desconocido, pero está claro que los de arriba y secuaces llevan encima la incertidumbre como agua bautismal. Difícilmente dormirán plácidos, ya que deben planificar la huida o entrega del poder, ante los hechos avecinados.

Ante lo inevitable, no queda sino conformidad.