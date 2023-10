Las primarias: un ejercicio de libertad

Usufructuar el poder de manera arbitraria pasa por no aceptar la verdad que incomoda e intentar modificarla. Cuando algo se sale de su cuadrante mental se alteran las certezas cupulares, y a punta de mandarria meten en cintura lo que se desvía de su inquebrantable decisión de permanecer en el poder, según el modelo cubano, chino, ruso, norcoreano e iraní. En su ADN no está abandonar las delicias que proporciona ser el dueño de las riquezas de un país, a costa de la miseria de un pueblo, que pasa hambre, que no tiene oportunidad de recuperar su salud, ni educar a sus hijos para que tengan una vida propia y puedan aspirar a un estado de bienestar superior al de sus padres. La justa distribución socialcomunista de la riqueza es la siguiente: el 99% de la riqueza es para la élite dominante y el 1% para el 99% del pueblo.

Para la cúpula aquello es lo correcto. Por lo que no están dispuestos a permitir ninguna modificación que pueda alterar sus comodidades, su confort, y lo impuesto por poderes supranacionales, que exigen obedecer lo que deciden los imperios tiránicos, a los que están encadenados por afinidades ideológicas y deudas infinitas. Convertidas en las últimas fuentes de corrupción, de quienes siguen engordando sus cuentas bancarias para gozar de la opulencia y el boato.

La macolla dominante -conformada por un ominoso, desacreditado e iletrado ejército de vagos- no puede aceptar que el atormentado y humillado pueblo venezolano busque una salida para recuperar la libertad mediante el voto. Para sus encarnizadas y retorcidas entendederas es una afrenta que el Dr. Jesús María Casal -un verdadero constitucionalista- sea el presidente de la Comisión Nacional de Primaria. Valga recordar, que este académico es hijo de Jesús María Casal Montbrum, una figura relevante de la izquierda de los años 60, quien se fue con el MIR, cuando se produjo la primera división de Acción Democrática. Un destacado jurista que fue vicepresidente de la Cámara de Diputados a los 24 años, estuvo preso injustamente, por el atentado al tren de El Encanto y fue expulsado de su país. Murió a los 57 años.

En la CNP convergen académicos, juristas, pensadores intelectuales que cuentan con el reconocimiento de los venezolanos. Tal como Mildred Camero, Corina Yoris, Guillermo Tell Aveledo, Carmen Martínez de Grijalva, Víctor Márquez, Ismael Pérez Vigil y Roberto Abdull. Dos renunciaron sin mayores explicaciones, pero dejaron un cerro de suspicacias. Se trata del poeta e historiador Rafael Arraiz Lucca y de la empresaria María Carolina Uzcátegui.

El doctor Casal -con su autoritas, credibilidad y contundente firmeza- condujo las primarias como un piloto que sabe cómo y adónde va, a pesar de las turbulencias y el mal tiempo. Su modelaje fue esencial para que el pueblo no desmayara. Nunca insultó, humilló o despreció a nadie. Ni siquiera respondió a aquellos, que desde los medios oficiales se dedicaron a descalificarlo a toda hora. Todo su equipo lo apoyó, respetuosamente, hasta llegar al domingo 22 de octubre.

Ese día la logística de la Comisión Nacional de Primaria demostró que el CNE es prescindible, cuando mentes brillantes, formadas y organizadas deciden llevar adelante unas elecciones. Para las que fueron convocadas personalidades de los 24 estados y de los 335 municipios. No fue necesario el Plan República, con su despliegue de uniformados y sobredosis de dólares para hacer llegar el material electoral. Tampoco fueron requeridos para la seguridad, porque organizadores y votantes entendieron que se trataba de un evento civil y ciudadano, donde armas y militares sobraban.

La tiranía hizo de las suyas para boicotear el antes, el durante y el después. Sin transporte, con las estaciones de servicio cerradas desde el jueves, con las comunicaciones empeorando a medida que llegaba el día, con la campaña oficial que negaba la posibilidad de las primarias y vertía veneno mediático en el imaginario colectivo, con crecientes cuotas de miedo, para obligar al pueblo a quedarse en su casa.

Casi 2 millones y medio no se amilanaron. Fue una fiesta del voto, del encuentro reconciliador, una expresión de valiente desafío de cara al sol, un ejercicio de libertad y una demostración contundente de la cultura democrática de un pueblo que saca fuerzas y bríos de sus privaciones, para demostrar que nunca ha claudicado. Que sigue siendo indómito, que no puede ser domesticado por verdugos izquierdópatas, a los que solo les importa permanecer con y en el poder.

Agridulces

El campo semántico de fraude tiene que ver con engaño, dolo, falacia, superchería, mentira, estafa, timo, simulación, robo, trampa, etc. La tiranía tiene una larga experiencia en cada uno de estos sinónimos de fraude, consolidados como acciones permanentes en su ejercicio de poder durante 24 años. ¡Saben de fraude porque es su especialidad!