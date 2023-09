Panamá triplicará deportaciones y quitará puntos de asistencia migratoria en el Darién

La directora de Migración Panamá, Samira Gozaine, informó que a partir de este 8 de septiembre tomarán medidas administrativas para reducir el flujo migratorio por la selva del Darién, que entre el 1 de enero y el 28 de agosto de este año vio cruzar a 320.098 migrantes; los venezolanos representan más de la mitad de esa cifra con 190.899 personas.

En un video compartido en la cuenta de X (anteriormente conocido como Twitter) del ministerio de Seguridad Pública se especificó que entre las medidas está la remoción de puntos de asistencia migratoria en las comunidades de Bajo Chiquito (a la salida del Tapón del Darién) y Canaan Membrillo (el primer control fronterizo de la provincia de esa provincia). Esta acción en concreto se hará para supuestamente mitigar el impacto sanitario y de seguridad que ha provocado la migración en esos poblados, que son de entre 200 y 300 habitantes.

La directora de @migracionpanama, @Gozainesamira, anunció que Panamá tomará las siguientes medidas administrativas migratorias a partir de hoy, debido al incremento del flujo de migrantes en Darién. #DariénNoEsUnaRuta pic.twitter.com/bLnqUSs2PD — Ministerio de Seguridad Pública de Panamá (@MinSegPma) September 8, 2023

“Están recibiendo (esos dos territorios) impactos de 3 y 4 mil personas por día. Vamos a empezar un plan para construir espacios donde podamos integrar y tener contenidos a los migrantes, que no afecten el vivir diario de las comunidades”, señaló Gozaine en una rueda de prensa ofrecida junta a otras autoridades con competencia en esta materia. Esto podría interpretarse como una creación de posibles centros de detención para estos grupos en tránsito.

También se aumentarán las expulsiones de migrantes con estatus irregular o con antecedentes penales para “duplicar o triplicar vuelos, de ser posible”. Para lograrlo reforzarán las contrataciones de vuelos chárter. “El señor presidente y el señor ministro de Seguridad los han autorizado”, afirmó la funcionaria panameña.

Hasta la fecha, un total de 452 ciudadanos han sido deportados desde Panamá a sus países de origen, según cifras oficiales.

“Ante los flujos que tenemos de 352 mil personas, a la fecha, requerimos aumentar estas deportaciones de gente”, siguió Gozaine.

Otra de las medidas adoptadas es la reducción del período de turismo de 90 a 15 días. Quien supere ese rango deberá pagar una multa. El monto de la misma aún no ha sido informado.

“Para proteger el territorio nacional, vamos a ajustar las medidas operativas en todos los puestos de control formal (…) Esto no es para todas las personas, no es para todas las nacionalidades. Será según perfilamiento, que significa que las autoridades de aeropuerto harán entrevistas previas para determinar si la persona que ingresa merece los 90 días, o si es menos. Es para garantizar que la persona salga y no permanezca en el país irregularmente”, explicó la autoridad migratoria.

Anteriormente en Panamá se exigía una solvencia económica de máximo 500 dólares para quienes querían ingresar al país. A partir de estos anuncios esa cantidad aumentó a mil dólares.

“Las unidades migratorias tendrán la potestad de exigir a aquellas personas que así lo determinen, la necesidad de probar que vienen con una solvencia suficiente para aportar a la economía de nuestro país, o realmente venir como turista o inversionista”.