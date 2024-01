Trabajadores de Vepica protestan por falta de pagos: “Métanle la lupa a esta empresa”

Trabajadores de la empresa Venezolana de Proyectos Integrados (Vepica) protestaron en la Plaza del Hierro en Alta Vista para reclamar el impago de tres semanas de trabajo y el incumplimiento en el pago de utilidades.

Los obreros expusieron que la empresa, dedicada a la construcción y con trabajados paralizados en Ferrominera Orinoco y Sidor, lleva un mes sin hacer efectivos sus pagos semanales. Asimismo, desde el mes de diciembre están esperando el pago de utilidades.

“Queremos plantear la problemática que tenemos con Vepica que está en Sidor. Hay un desajuste que tenemos. No nos han pagado las utilidades. Nos dijeron el 27 de noviembre que nos iban a pagar el 1 de diciembre y esta es la fecha que todavía no nos han pagado. Nos deben tres semanas de nómina que tampoco nos han pagado. Nos deben las vacaciones y los fideicomisos. Esto es un atropello a nuestros derechos. Somos padres de familia. Hacemos un llamado al presidente Nicolás Maduro y al gobernador. Estamos desesperados. No hemos cobrado nuestro dinero”, expresó Franklin Longar, trabajador de la empresa.

Vepica es una compañía encargada de la realización de proyectos, la cual se encargaba de la construcción de la Línea II del Área de Pellas de Ferrominera Orinoco, y una ampliación del Área de Planchones de Sidor. Debido a la crisis de las empresas básicas, dichos trabajos se encuentran paralizados; no obstante, los obreros continúan percibiendo un ingreso semanal de 1.900 bolívares por ser nómina activa.

“Estamos aquí de nuevo en la Plaza del Hierro. Nos deben casi cuatro semanas. Tenemos las utilidades pendientes y tampoco han sido canceladas. Pedimos ayuda al presidente y al gobernador para que nos ayude y le meta la lupa. Que respondan por nuestros riales. Nosotros somos padres de familia y necesitamos solventar. Estamos pidiendo esto de forma pacífica”, expresó Emilio Romero.

Durante noviembre de 2023, los obreros marcharon para que la compañía fuese inspeccionada, ya que afirman que hay una constante violación a los derechos laborales, lo que se refleja en la falta de pagos y una serie de despidos injustificados. Asimismo, entonces alegaban que la empresa incumple con beneficios como útiles escolares y pago de prestaciones sociales.

Solicitan reactivación de proyectos

“Soy trabajador del proyecto Vepica. Soy uno de los 87 trabajadores que estamos desactivados y no sabemos la razón. Tenemos un compañero que fue despedido y no le han pagado su liquidación. Queremos que la junta interventora ponga la lupa en ese proyecto Vepica. Nosotros como trabajadores queremos saber qué está pasando y que reactiven los proyectos. Necesitamos que reactiven los proyectos de Sidor y Ferrominera. Ambos proyectos están cerrados y desconocemos el motivo”, manifestó Luis Natera, manifestante.

Las construcciones de la empresa en estas compañías llevan paralizadas aproximadamente 5 años, debido a falta de presupuesto, según lo reseñado por las autoridades anteriores. Hasta ahora se desconoce cuándo serán reactivadas, lo que supone incertidumbre para todas las familias del personal de la empresa.

“Estamos aquí en representación de los trabajadores de Ferrominera, nos reunimos con la finalidad de que nos reconozcan y se enfoquen en abrir una investigación a la empresa Vepica para saber por qué causa no nos han cancelado nuestras semanas de trabajo. Queremos que se nos dé una solución. Algunas respuestas vienen, pero como vienen se van. El presidente cuenta con esta masa obrera para las luchas que se vienen en este año 2024”, aseguró Carlos Calderón.

Despidos injustificados

Calderón destacó que el oficialismo ha sido respaldado por el sector construcción, es por ello que solicitan ser tomados en cuenta, especialmente, debido a los múltiples despidos que han sido ejecutados por la compañía.

“Hay algunos trabajadores que han sido despedidos. 45 trabajadores de la línea I y más de 87 trabajadores de la línea II han sido despedidos. Compañeros de trabajo a quienes no se les ha resuelto la liquidación. Queremos que se aboquen e inviten al ministro del Trabajo para que den respuesta. Ha habido un total de 130 despidos y no se les ha pagado la liquidación desde hace cuatro meses”, puntualizó el trabajador.