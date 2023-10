Sindicatos universitarios denuncian pérdida del 50% del beneficio por fraccionamiento de utilidades

La Coalición Sindical de Profesores Universitarios en Guayana rechazó en rueda de prensa el pago fraccionado del bono navideño, beneficio que será pagado en cuatro partes por quinto año consecutivo, violentando la contratación colectiva vigente.

La presidenta de la Asociación de Profesores de la Unexpo (Apunexpo Guayana), Gladys Izarra, afirmó que el monto percibido es mucho menor que el del año 2022, asegurando que el gremio está siendo robado por el Estado venezolano.

“Queremos fijar posición ante esta situación que nos afecta, que es la forma en que el gobierno ha pagado el bono navideño. Quiero resaltar que estas situaciones de violación de todos nuestros derechos laborales establecidos en la IV convención colectiva se viene dando desde hace tiempo. Estamos estimando que al menos el 50% de lo que nos deben cancelar, se nos está robando”, enfatizó la gremialista.

El primer pago, correspondiente a 25%, fue ejecutado el pasado 10 de octubre; sin embargo, Izarra aseveró que en el caso de la Unexpo aún no han recibido el primer pago, por su parte, docentes de la UNEG sí percibieron la primera fracción.

“El bono navideño lo están pagando de manera fraccionada y chucuta. No están contemplando una serie de beneficios contractuales. En algunas universidades no pagaron y en las que lo hicieron fue chucuta y fraccionada”, denunció la vocería sindical.

A su vez señalaron que hay una serie de beneficios que no vienen siendo cumplidos, entre ellos el bono lácteo, el pago de horas extras, la prima de titularidad, el bono de alimentación de fin de año… Hay que recordar que, desde mediados de 2022, las universidades nacionales denunciaron la reducción de sus salarios debido a la modificación de las tablas salariales ejecutadas por la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre), cuyo instructivo fue denunciado en tres ocasiones ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Montos inferiores a los del 2022

Debido a la bonificación aplicada por el gobierno de Nicolás Maduro con el salario de los trabajadores -quienes perciben más ingresos en concepto de dádivas que de sueldo-, los beneficios que se calculan en base al salario se han visto considerablemente devaluados. Esto ante la falta de aumento salarial. Por consiguiente, el gremio denunció estar cobrando mucho menos de lo que percibieron en 2022, debido a que entonces el dólar aún no superaba los 10 bolívares (actualmente supera 34 bolívares).

“En agosto me pagaron 120 dólares del bono vacacional. Hay que recordar que el bono vacacional son 105 días y el bono de fin de año son 120 días. A mí me pagaron para este bono de fin de año 22 dólares. Voy a cobrar 88 dólares en total. No entiendo cómo es posible que el bono de fin de año sean 120 días y cobré menos que el bono vacacional que son 105 días. Eso no tiene lógica”, recriminó Albert Villarroel, trabajador y dirigente sindical del personal administrativo de la UNEG.

Este reclamo también ha sido hecho en el seno de trabajadores de las empresas básicas, quienes denuncian estar percibiendo 500 dólares menos de lo que les correspondió en 2022.

Bono navideño no compra la canasta básica

Con el pago de utilidades, bonos de fin de año o bono navideño, en otros años el trabajador cubria los gastos de las fechas decembrinas, entre ellos, el pago de ropa, comida, mejoras de vivienda o vacaciones. Sin embargo, ante la inflación y la devaluación del monto, que además es pagado por partes, los afectados denuncian que no cuentan con el poder adquisitivo para estas actividades.

Según el cálculo de los educadores, les corresponde un pago de aproximadamente 100 dólares, mientras que la canasta básica alimentaria está fijada en 490 dólares, según Fedecámaras Bolívar. En este sentido, el gremio no cuenta con recursos siquiera para alimentarse.

“En 1999 un profesor universitario ganaba 2 mil dólares en promedio. Cuando cobraban sus utilidades podían comprar un carro nuevo, una nevera, podía alimentar y vestir a su familia. Ahorita con lo que nos pagaron no nos alcanza ni para comprar comida. Nos están robando”, enfatizó Raúl Brito, presidente de la Asociación de Profesores de la UNEG.