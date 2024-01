“Salario digno ya” piden docentes guayaneses en manifestación por el Día del Maestro

Este 15 de enero, maestros guayaneses afirmaron que no tenían nada que celebrar, por lo que decidieron organizar un grafitazo en Alta Vista para exigir respuestas a las autoridades regionales y nacionales con respecto al aumento salarial que exigen desde hace más de un año.

Bajo la consigna “salario digno ya”, los dirigentes sindicales del gremio afirmaron que la lucha no es solo por un incremento salarial, sino también por la necesidad de recuperar las infraestructuras de las escuelas y la discusión de su tercera contratación colectiva, la cual está vencida desde el año 2018.

“Hoy 15 de enero nos encontramos aquí los docentes, obreros, la universidad y todos los gremios protestando por una misma causa: el tema salarial. Queremos salario digno. Hoy no tenemos nada que celebrar. Desde el año pasado iniciamos una jornada de protesta en vista de la negativa de la ministra de Educación y del Gobierno nacional de dar respuesta a los docentes con el tema salarial, la tercera contratación colectiva y con deudas pendientes que tiene el gobierno nacional y regional”, puntualizó la secretaria general del Colegio de Profesores, Aída González.

Sobre esto, las autoridades regionales afirmaron durante 2023 que estaban trabajando en el proyecto de contratación colectiva; sin embargo, hasta ahora no hay respuesta. Al respecto, la ministra Yelitze Santaella afirmó que no hay recursos en el país para un incremento salarial durante una entrevista en Venezolana de Televisión.

“La prioridad del gobierno no ha sido la educación, no se ha escuchado lo del contrato colectivo. Todo lo que han hecho es un pañito de agua tibia, pintan la fachada, pero dentro las instituciones están en las peores condiciones y lo vemos en cada una de nuestras instituciones donde no hay agua, no hay luz y los servicios son pésimos. Le hacemos un llamado al gobernador Ángel Marcano que debe abocarse como debe ser a cada una de esas instituciones”, afirmó González.

Instituciones en Bolívar permanecen en condiciones deplorables

Sobre la situación de los planteles educativos, los educadores alegaron que el Plan Gotita de Amor, de la Gobernación del estado Bolívar, aunado al trabajo de los bricomiles ha sido insuficiente para dar respuesta a la problemática de agua, falta de mantenimiento y humedad que existe en las escuelas públicas.

“Devengo un sueldo de 185 bolívares por quincena. Escasamente me alcanza para adquirir 2 o 3 productos de la canasta alimentaria. En condiciones pésimas y paupérrimas está la institución ubicada en el centro de San Félix, que además es patrimonio de la ciudad. La infraestructura de salones y baños está en estado crítico. Soy una madre con dos niños pequeños y he tenido que dar tareas dirigidas para poder sustentar a mi familia también con mi madre que está a mi cargo. Me he visto complicada porque el salario que recibo no me sustenta”, expresó la docente Karen Salas, de la Unidad Educativa Nacional Antonio de Berrío.

Durante el 2023, el Colegio de Profesores aseveró que el 80% de las instituciones permanecían en malas condiciones para impartir clases. Docentes declararon que la situación continúa siendo crítica.

“Estoy aquí apoyando la protesta de los maestros que están en todo su derecho de recibir un salario digno. Un salario que le alcance para mantener dignamente a su familia. Dignamente como era antes. Un maestro era digno de su salario. ¿Cómo un maestro con ese salario va a tener fuerza y voluntad para educar a nuestros hijos?”, expresó Tibisay Rengel, representante de una institución educativa.