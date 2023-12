Refinerías chinas evitan petróleo venezolano por menores descuentos

Las refinerías chinas están rechazando las ofertas de petróleo venezolano debido a que la revocación de las sanciones estadounidenses contra el productor sudamericano encarece sus barriles en términos relativos.

Actualmente el crudo Merey -el grado emblemático del país- se ofrece con un descuento de entre 6 y 9 dólares por barril con respecto al ICE Brent -el crudo de referencia mundial-, pero ningún procesador chino lo ha comprado, según operadores que participan en el mercado.

El grado, popular entre las refinerías independientes chinas, se ofrecía hace menos de dos meses con un descuento de hasta 20 dólares.

Mientras tanto, India está resurgiendo como un comprador importante. Los procesadores del país compraron envíos venezolanos ofrecidos alrededor de 8 dólares por barril menos que el ICE Brent, dijeron los operadores, que pidieron no ser identificados porque no están autorizados a hablar públicamente. Reliance Industries Ltd. reservó al menos dos superpetroleros de crudo la semana pasada, según corredores y operadores de transporte.

La creciente competencia por el petróleo es un duro golpe para las refinerías independientes en su mayoría agrupadas en la provincia de Shandong.

Habían sido los compradores más entusiastas de crudo venezolano en los últimos años y estaban dispuestos a correr el riesgo de ser penalizados por Estados Unidos dados los grandes descuentos que ofrecía.

Si bien el petróleo venezolano representó menos del 2% de las importaciones totales de China en los primeros 10 meses de este año, según cifras de la firma de inteligencia de datos Kpler, es más importante para las refinerías independientes, que representan alrededor de una cuarta parte de la capacidad de procesamiento del país.

El crudo, a menudo etiquetado como mezcla bituminosa en las aduanas chinas, puede representar hasta el 20% de la materia prima en algunas refinerías privadas, dijo Li Jinling, analista de Mysteel Oilchem.

Este petróleo lodoso y sulfuroso, especialmente adecuado para producir asfalto, está atrayendo ahora a un grupo mucho más amplio de clientes potenciales. EE UU e India, que cuentan con rutas de envío a Venezuela más cortas que China, eran importantes compradores de crudo antes de que se implementaran las sanciones en 2019.

“El impacto inmediato en el mercado chino sigue siendo limitado”, ya que las refinerías independientes tienen reservas suficientes y la demanda de asfalto es débil en invierno, afirmó Sun Jianan, analista de Energy Aspects Ltd.

PetroChina al margen

Las grandes refinerías estatales de China ahora pueden comenzar a reanudar las compras. Sin embargo, PetroChina Co., que solía ser un comprador importante del crudo antes de las sanciones, hasta ahora se ha mantenido al margen, afirmaron los operadores.

Los altos costos y la preocupación por las sanciones secundarias -dado que EE UU está revisando la disminución de las sanciones que está otorgando a Venezuela- los está disuadiendo de comprar de inmediato, dijeron.

PetroChina está especialmente interesada en obtener más crudo pesado venezolano para alimentar su refinería de Jieyang, pero está esperando la aprobación de Pekín y puliendo los detalles del contrato antes de reiniciar las compras regulares, agregó Sun.

El hecho de que el petróleo venezolano sea más caro se sumará a los obstáculos para el sector de refinación de China debido a que las débiles perspectivas de demanda y la escasez de cuotas de exportación de combustible conduce a una caída de las ganancias y reducciones en las tasas de operación. Los márgenes de las refinerías independientes se volvieron negativos a finales de octubre. Los márgenes integrados de las refinerías estatales cayeron a 6,55 yuanes la tonelada en la semana al 30 de noviembre de más de 700 yuanes a finales de septiembre, según Mysteel OilChem.