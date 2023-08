Productores usan guía de movilización provisional mientras se registran en Sigesai

A una semana de la entrada en vigencia del uso y requerimiento de las guías de movilización del Sistema de Información, Gestión y Estadísticas de la Salud Agrícola Integral (Sigesai), necesarias para el traslado y comercialización de productos y subproductos de origen vegetal y animal, productores agrícolas y pecuarios aún trasladan su mercancía con guías del sistema anterior (Insai). Reiteraron que a muchos se les imposibilita realizar el registro debido a las limitaciones tecnológicas y de traslado que padece el gremio en varias entidades del país.

“Estos días hemos estado movilizando nuestras hortalizas con las guías del sistema viejo, el Insai (Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral), que hasta ahora las han convalidado, pero quien sabe hasta cuándo dura eso”, comentó José Luis Guillén, productor del estado Mérida y director de Hortalizas de la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios de Venezuela (Fedeagro), quien además señaló que la vigencia de estos permisos es de ocho días.

A juicio de Guillén, a los agricultores “les va a tomar mucho tiempo ponerse al día con el registro en el sistema Sigesai” debido al poco o nulo acceso a internet en diversas zonas del país y a la dificultad que les supone un traslado desde las unidades de producción hasta el centro de guiado más cercano.

“Vivimos en municipios muy retirados y estamos a más de cinco horas de camino de la ciudad de Mérida; no contamos con un centro de guiado del Insai, por lo que las guías hay que sacarlas en la capital del municipio Arzobispo Chacón, que queda a hora y media de camino para poder ir a sacar la guía”, explicó Guillén.

Según el representante de Fedeagro, la situación se repite en la mayoría de los municipios de los tres estados que integran el eje andino (Mérida, Táchira y Trujillo) “de donde se trasladan 75% de las hortalizas que se consumen en el país”.

Preocupación en el gremio

“Nuestra preocupación es si el Estado venezolano y el Ministerio de Agricultura y Tierra está en la capacidad y si tiene el personal suficiente para visitar predio por predio, finca por finca en todos los estados, principalmente en los 17 estados productores del país, porque no es solo hortalizas, también es ganadería, el que produce leche, queso, entre otros”, sostuvo José Guillén.

Explicó el represente del gremio agricultor que parte de esta preocupación se fundamenta en la periodicidad requerida de las inspecciones en el campo, “que deben ser mensuales, indistintamente del rubro”, por lo que, según sus cálculos, sería necesario un técnico mensual para cada municipio. “Eso nos retrasaría en el tema de la fiscalización y la salida de la mercancía, lo que perjudicaría el trabajo que estamos haciendo los productores con tanto sacrificio”.

Por su parte, Celso Fantinel, presidente de Fedeagro, dijo que, además de las limitaciones para el registro en el sistema Sigesai, “el tema de la inspección mes a mes no va a acabar con las coimas que los productores regalan (en alcabalas y puntos de control), porque hay que entender que vivir con 40 dólares al mes y una bolsa (de comida) no es fácil pero, ¿cuántos regalos y cuánta plata se deja ahí?”.

Recalcó que sería beneficioso que las inspecciones fueran por rubro y no cada mes, “que en el caso del maíz es una sola inspección al año. Imagina que mes a mes yo tenga que buscar al técnico y si no lo hago me quieren quitar plata”, sostuvo.

A través de las redes sociales del Sigesai se informó sobre diversas jornadas de registro permanente que se llevan a cabo en los estados Guárico, Miranda, Bolívar, Zulia, Lara y Carabobo, en la que se les brinda asistencia guiada a los productores agrícolas con la finalidad de que familiaricen con la plataforma, el registro y la solicitud de las guías para la movilización de la mercancía.