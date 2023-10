Por desacuerdos entre el Ejecutivo y la OIT se suspende Foro de Diálogo Social

El secretario general de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), José Elías Torres, informó que fue suspendida la cuarta sesión del Foro de Diálogo Social, cuyo inicio estaba previsto este jueves en Valencia, estado Carabobo, con la visita de la delegación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

“Al parecer hubo posiciones encontradas entre los representantes de la OIT y el Gobierno porque les pidieron que fueran más efectivos en los planteamientos que se van a discutir y en los resultados a que aspirábamos, como lo pedimos a la OIT”, explicó Torres a El Pitazo.

Torres señaló que fueron informados la tarde del 4 de octubre, antes de salir a Valencia, y no manejan la versión oficial. Sin embargo, aseguró que se reunirán con la delegación de la OIT para presentarles los casos que tenían previstos llevar a la reunión tripartita.

“No tenemos información oficial. Nos dijeron que por situaciones sobrevenidas se haría un ajuste en la reunión del cuarto foro. De igual forma, los representantes sindicales se reunirán con los representantes de la OIT de forma bilateral, para hacer llegar los casos que tenían planteado conversar en el encuentro tripartito”, apuntó.

El Pitazo confirmó con otra fuente que la reunión entre los representantes sindicales, empresariales y el Gobierno, con el acompañamiento de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) efectivamente fue suspendida el 4 de octubre.

Torres indicó que esos planteamientos serán recogidos por la delegación de la OIT e incorporados al informe que presentará su director general en el próximo Consejo de Administración de la OIT, en Ginebra, entre el 30 de octubre y el 9 de noviembre.

De igual forma, dijo que esperan en horas del mediodía de este 5 de octubre la información oficial del Ministerio del Trabajo para hacer un pronunciamiento.

Asimismo considera que el hecho de que se cumpla una agenda de reuniones en los lapsos acordados no resuelve la problemática de los trabajadores.

“Es cierto, hay una discusión, pero eso no significa que estemos avanzando en lo que queremos. Se oye, pero no se escucha. Hay reconocimiento, hay respeto, pero no hay resultados”, apuntó.