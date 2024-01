Jubilados trancan calles adyacentes a sede de CVG para exigir restitución de las contrataciones colectivas

“El dólar sube, el hambre crece y la pensión desaparece”, vociferaron miembros de la Federación de Asociaciones de Jubilados y Pensionados del estado Bolívar (Fedajupebol) este miércoles en su jornada de protesta semanal frente a la sede de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) en Alta Vista.

Los manifestantes trancaron una de las calles cercanas al edificio del holding para exigir la restitución de sus contrataciones colectivas y atención médica para la tercera edad. Asimismo, rechazaron la falta de acciones por parte de las organizaciones de Derechos Humanos con respecto a la defensa de la seguridad alimentaria de los pensionados de la región.

“Parece que lo que le interesa al gobierno es el canje de presos. Se han dedicado a los presos, pero no han tomado en consideración a los trabajadores de Venezuela que son nuestros adultos mayores. No hemos visto todavía una sola buena propuesta para auxiliar a la clase trabajadora pasiva de Guayana y de Venezuela que está en pobreza extrema. Si alguien conoce la pobreza extrema, son las Naciones Unidas. Estamos 17 veces por debajo del marcador de pobreza extrema subsistiendo con 3.7 centavos de dólar al mes”, expresó el presidente de Fedajupebol, Hugo Medina.

Estas declaraciones hacen referencia a las negociaciones realizadas por el Estado venezolano con los Estados Unidos para alcanzar la liberación de 10 ciudadanos estadounidenses y una veintena de presos políticos a cambio de la libertad del presunto testaferro de Nicolás Maduro, Alex Saab.

El dirigente del sindicato de CVG Carbonorca, Ramón Espino, abogó por la necesidad de recuperar los espacios de lucha, a su vez, rechazó las medidas tomadas por la administración de Nicolás Maduro que se autodenomina “obrerista”, pero mantiene a los trabajadores públicos con el salario más bajo de la región.

“Aquí estamos los que conocemos los que está pasando en Venezuela. El gobierno nacional es el único culpable. Aquí no hay bloqueo que le quite las pensiones a los trabajadores, sino es el gobierno nacional. Aquí no hay contrato colectivo que lo quite el gobierno interino o el gobierno extranjero, aquí lo quita es el gobierno nacional. El gobierno nacional también eliminó el Instituto Nacional de Estadística para no tener los números de cómo estamos y qué estamos sufriendo. Más de 700 días sin aumento salarial, más de 3 años sin discutir convenciones colectivas, una inflación casi 200%…. Presidente, usted es el culpable de esta situación que estamos viviendo los trabajadores de Guayana”, expresó Espino.

Durante el 2023, Nicolás Maduro afirmó en cadena nacional que se encargaría personalmente de la Corporación Venezolana de Guayana; sin embargo, hasta el momento la instalación de la junta interventora no ha traído cambios positivos para el personal ni activo, ni jubilado de las empresas básicas.

Sin condiciones médicas

A propósito de la inauguración de un Área de Emergencia en el Hospital de los Trabajadores de Guayana, los protestantes aseveraron que no hay condiciones en ninguno de los centros de salud públicos de la entidad para dar respuesta oportuna y atención médica a los pensionados de CVG.

Sobre este centro en particular, denunciaron la falta de citas médicas, así como la inoperatividad de los quirófanos y la falta de especialistas en áreas como cardiología.

“Ya nos cansamos. Somos 6 millones de jubilados, somos mayoría y vamos a tomar las acciones necesarias. Si realmente quisieran reivindicarse con la clase trabajadora, activarían todos los contratos colectivos. Pasé dos días hospitalizado con una hipertensión y no había una bendita inyectadora, no había un yelco, no había rayos x, no había laboratorio. Te estoy hablando del Ruiz y Páez, del Uyapar, de Guaiparo y del mamotreto que tienen ahí que se llama Hospital de los Trabajadores y ahora salen con operativos tratando de comprar conciencias. Esos operativos son pañitos de agua tibia, nosotros tenemos un HCM de por vida”, vociferó Medina.

Los manifestantes se cruzaron con trabajadores de CVG casa matriz que se encontraban haciendo unos ajustes para un evento que se desarrollará en horas de la tarde.