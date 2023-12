Jubilados de CVG pican torta de aniversario para conmemorar 6 años de reclamos laborales sin respuesta

Este 27 de diciembre autoridades de la Federación de Asociaciones de Jubilados y Pensionados del estado Bolívar (Fedajupebol) se reunieron con sus afiliados para picar una torta frente al edificio de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) y conmemorar seis años de reclamos laborales continuos sin respuestas por parte del holding.

A pesar del cambio que se vivió en el 2023 tras la destitución del tren directivo de la corporación por corrupción, y que directivos van y vienen, el silencio administrativo continúa siendo el mismo para los protestantes que permanecen exigiendo el cumplimiento de las normativas laborales.

Durante el 2023, Fedajupebol organizó más de 12 manifestaciones laborales frente a la CVG, una huelga de hambre y dos vigilias para reclamar el incumplimiento en los pagos de prestaciones sociales, la falta de atención médica para los adultos mayores y el incumplimiento en la pensión de sobreviviente para las viudas del holding.

A pesar de estas acciones solo pudieron sostener 2 reuniones con las autoridades de la CVG y una con el gobernador del estado Bolívar, Ángel Marcano. En sus palabras, los tres encuentros fueron infructuosos a pesar de la firma de un acta convenio el pasado 23 de agosto, la cual comprometía a la estatal a instalar una mesa de trabajo con los afectados. Este compromiso nunca fue acatado por la junta interventora.

El cumpleaños

Los manifestantes dispusieron una torta de aniversario con el mensaje “aquí no se cansa nadie”, la cual cortaron tras cantar el feliz cumpleaños.

“No al exterminio”, gritan los jubilados de la Corporación Venezolana de Guayana tras 6 años continuos de reclamos laborales pic.twitter.com/ffA301HsXO — Francesca Díaz (@francescadiazm) December 27, 2023

“Hoy cumplimos 6 años acá frente a la CVG. Queremos hacer un llamado enfático al comisionado de alto nivel, doctor Volker Turk, con quien nos reunimos el 26 de enero de 2023, reunión donde se comprometió a hacer un planteamiento radical a Nicolás Maduro para mejorar la calidad de vida de los adultos mayores. Sin embargo, eso no es lo que estamos viviendo. Lo que estamos viviendo es la pobreza extrema. Si hay alguien que sepa de pobreza extrema, son ustedes los miembros de organismos internacionales. En ninguna de las empresas de Guayana ni instituciones de este país se cumple con la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente que fue hecha en este gobierno. Tampoco se cumple con la Ley del Seguro Social, que quedó en letra muerta. Este régimen, para no dar a conocer lo que percibe el trabajador no entrega un recibo de pago donde se le demuestre al trabajador que se le está descontando. Ningún trabajador percibe el descuento. Obligan a la clase trabajadora a incluirse en esas misiones de Amor Mayor. Eso tenemos que reclamarlo”, enfatizó el presidente de Fedajupebol, Hugo Medina.

Los afectados refirieron la lucha de todos los adultos mayores en el país, específicamente la huelga de hambre encabezada por jubilados de Petróleos de Venezuela en Caracas. Así como la desmejora que viven todos los adultos mayores de su calidad de vida, la cual se ve mermada ante un pago de pensiones que equivalen a 4 dólares.

Junta interventora: una gestión sin resultados

Como en otras oportunidades, recordaron la situación de emergencia médica que pasan los pensionados, quienes no cuentan con los recursos para costear tratamientos médicos ni consultas. En este orden de ideas, rechazaron la incapacidad el Hospital de Trabajadores de Guayana para atender a una población de más de 100 mil personas dependientes de CVG y sus empresas.

“Nosotros vamos a permanecer en la calle hasta que Dios Todopoderoso nos lo permita. Aquí no se cansa nadie. Estaremos el tiempo que sea necesario. No puede ser posible que ni la salud esté funcionando en Guayana. Ese mamotreto que tienen allí no funciona”, puntualizó Medina haciendo referencia al Hospital de Trabajadores de Guayana.

“El año que viene será un año con brisas electorales. Los jubilados jugaremos un papel importante y esperaremos que Dios nos acompañe para dar los pasos en dirección a los cambios que se requieran. La junta interventora está desde el mes de marzo y el rendimiento que ha tenido es muy poco. El único éxito que ha tenido la junta interventora es poner presos a dos compañeros sidoristas por reclamar los derechos contractuales y laborales en las industrias. Ni siquiera han podido resolver un listín de pago. Así como pedimos que inviertan en las empresas, pedimos una tremenda reestructuración para no ver morir a esas empresas a las que le dimos una vida y una juventud”, destacó Eleazar Gómez, jubilado de CVG Bauxilum.

Estas declaraciones hacen referencia a las detenciones de los sidoristas Leonardo Azócar y Daniel Romero, quienes fueron desaparecidos forzosamente tras encabezar una protesta laboral en Sidor durante el mes de junio.

Familiares de los apresados afirmaron que esperaban alguna novedad tras el canje de presos que hizo el gobierno de Nicolás Maduro con Estados Unidos para la liberación de Álex Saab; sin embargo, los dirigentes continúan detenidos.

“En el 2024 seguiremos dando luchas para rescatar nuestras reivindicaciones que por más de 80 años hemos logrado con nuestras federaciones. Nosotros los jubilados y trabajadores tenemos en 2024 un compromiso histórico con Venezuela. En 2024 vamos a plantear al gobierno que iremos a discusiones de contratos colectivos. El gobierno no respeta el orden constitucional. Es por eso que 2024 será un año de compromiso histórico para el movimiento sindical: tendremos una sola cláusula y es rescatar la democracia en este país. Hacia allá vamos los trabajadores”, vociferó el presidente de la Federación de Trabajadores del estado Bolívar, Fidel Brito.