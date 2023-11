Jubilados de CVG irán a huelga de sangre si junta interventora no cumple con instalación de mesa de trabajo

Este 27 de noviembre frente a las instalaciones de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), jubilados y pensionados de la estatal protestaron para advertir a la junta interventora que irán a huelga de sangre si no se cumple con la instalación de la mesa de trabajo acordada el pasado 23 de agosto.

“Nos están retando y buscando que nosotros reaccionemos de otra manera. Hemos agotado todas las vías administrativas y no nos van a cansar. El tiempo que nos quede de vida lo dedicaremos a la defensa de nuestros derechos. No han dado ni siquiera el primer paso para instalar esa mesa y resolver ese problema laboral. Escuchen bien, estamos dispuestos a hacer lo que haya que hacer. Teníamos tanta hambre que nos comimos el miedo. No vamos a tolerar ese tipo de situaciones y daremos respuesta con una medida contundente como es una huelga de sangre. Y así lo vamos a hacer. Estamos dispuestos a esto”, exigió Hugo Medina, presidente de la Federación de Asociaciones de Jubilados y Pensionados del estado Bolívar (Fedajupebol).

20, 30 y hasta 45 años es el tiempo de servicio que tienen los manifestantes en las empresas básicas, que hoy se mantienen en protesta. La causa es el incumplimiento en el pago de prestaciones sociales, habiendo casos en los que el trabajador fue jubilado en 2016 y continúa sin recibir sus prestaciones sociales, las cuales por ley deberían ser canceladas a más tardar 5 días después de la jubilación.

Ante esto, durante el mes de agosto, los jubilados protagonizaron una huelga de hambre de 8 días que culminó con el pago de prestaciones para un grupo de los huelguistas y la firma de un acta convenio el 23 de agosto en la que la CVG se comprometió a instalar una mesa de trabajo para dirimir el recálculo de prestaciones sociales, la revisión de casos de viudas y sobrevivientes, atención médica y la entrega de medicinas, entre otros incumplimientos. Sin embargo, 100 días después continúa sin haber respuesta por parte de las autoridades.

Los afectados alegan que a pesar de que a algunos se les canceló, no reconocen el monto percibido como la totalidad del beneficio, puesto que, ante la falta de entrega de listines de pago, desconocen con qué sueldo se hizo el cálculo.

A su vez, el monto corresponde a un cálculo hecho hasta 5 años atrás por lo que el beneficio está completamente devaluado.

Reunión con autoridades regionales

Luego de más de tres meses sin respuesta por parte de la CVG y de haber consignado 2 documentos dejando registro del incumplimiento, el pasado 13 de noviembre los adultos mayores se reunieron con el gobernador Ángel Marcano.

Marcano sostuvo una reunión con los afectados, quienes plantearon el acta como un compromiso legítimo por parte de la junta interventora para que se levantase la huelga y que continúan sin honrar. En este sentido, el mandatario regional se comprometió a servir de enlace para elevar el caso a la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez.

No obstante, tras aquella reunión, Marcano no ha vuelto a mantener comunicación con el grupo, quedando nuevamente a la deriva.

Beneficios de salud y alimentación

Hasta el momento, Fedajupebol ha insistido en esta instancia para que sea una trinchera de lucha para los adultos mayores de Guayana, puesto que no se trata solo de la problemática de prestaciones sociales, sino de que se restituyan beneficios como la entrega de medicamentos y la atención médica.

El pasado 25 de octubre Medina refirió que la mayoría de los jubilados son enfermos ocupacionales y el Hospital de Trabajadores Dr. José Gregorio Hernández, alternativa médica tras la erradicación del servicio de Hospitalización, Cirugía y Maternidad (HCM), no cuenta con las condiciones mínimas para atenderles.

Asimismo manifestó que, ante el levantamiento de sanciones por parte de Estados Unidos a Venezuela, es hora de que se restituyan los beneficios planteados en los contratos colectivos para los trabajadores y personal jubilado.

“Este gobierno nuevamente va a tener la oportunidad de poder comercializar legalmente, lo que hacían antes ilegalmente, el petróleo y muchos de los minerales con los que cuenta Venezuela. Dado esto, y dada la justificación que siempre ha manifestado el Gobierno nacional, diciendo que por las sanciones es que los adultos mayores estamos en esta situación: al liberarse de estas sanciones, nosotros le exigimos a Nicolás Maduro que restituya nuestras contrataciones colectivas de trabajo. A que de inmediato los trabajadores tengan un salario digno y los pensionados tengamos una pensión digna que nos permita vivir con calidad de vida”, aseveró entonces.