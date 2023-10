Incremento de accidentes viales responde a cierre de talleres mecánicos y repuestos de mala calidad

El presidente de la Cámara Nacional de Talleres Mecánicos (Canatame), Gino Fileri, declaró en el marco de la Expo Empresarial Camcaroní que 65% de los talleres mecánicos del estado Bolívar han cerrado sus puertas debido a la falta de poder adquisitivo y material de trabajo. Esto se traduce en ausencia de mano de obra calificada que pueda hacer reparaciones efectivas, lo que ha incidido en el incremento de accidentes viales.

“Solamente 35% de los talleres están activos y estos permanecen en la informalidad debido a la situación que se vive en la zona, es decir, la falta de poder adquisitivo y trabajo. Las malas reparaciones nos están llevando a accidentes entre vehículos de carga pesada o de servicios públicos que se quedan sin frenos. También vehículos que tiene malas reparaciones, autobuses a los cuales se les salen los cauchos. Todo eso se debe a malas reparaciones, falta de herramientas y trabajar bajo la informalidad”, expuso Fireli.

Durante 2023, el alto índice de accidentes vehiculares en Bolívar ha sido causa de protesta por parte de la ciudadanía. Para 2022, según el Observatorio Venezolano de Violencia, en Bolívar ocurría 1 accidente o arrollamiento por día.

Si bien se ha condenado la imprudencia y el irrespeto a los semáforos como principal causa, Fireli opinó que las malas reparaciones también pueden provocar la pérdida de control del vehículo.

Repuestos de mala calidad: problemática que deja sin garantías

Asimismo, el gremialista señaló que desde Canatame hicieron una solicitud al Estado venezolano para promover medidas que garanticen que los repuestos importados tengan un certificado que avale su calidad, esto a razón de que cada vez entran al país más piezas que representan peligrosidad para el conductor.

“Las personas que traigan repuestos a Venezuela deben estar certificadas y (que) sean reconocidas por las empresas trasnacionales. Creo que es importante tener un repuesto de calidad, el poder adquisitivo del venezolano está muy bajo. Entonces, ya que el poder adquisitivo está bajo y se hace el esfuerzo para reparar el carro, deben ser repuestos que nos den garantía y que pueda durar el tiempo que debe durar el repuesto”, aclaró Fireli.

El vocero enfatizó en que el Estado venezolano está “tomando medidas” para solventar estas problemáticas; sin embargo, a pesar de ser cuestionado, no profundizó cómo ni de qué forma lo están haciendo, más allá del anuncio de una posible reactivación de producción de aceite de motor.

Certificación debe ser obligatoria

En este sentido, Fireli destacó que cada vez hay más talleres pasando a la informalidad, montando piezas que no son seguras, entre otras irregularidades debido a la mala situación del país.

Es por ello que exhortó a la ciudadanía a optar siempre por reparaciones en negocios formales que les garanticen seguridad.

“El mecánico es un profesional. Debe ser una persona certificada y especializada en su área. Hay mecánicos especializados en frenos, otros en autopartes, otros en motor, otros en entonaciones… Lo que está sucediendo es que la informalidad y falta de trabajo está llevando a que cualquiera diga: yo puedo hacer los frenos de un carro. Pero hacer los frenos de un carro no es tan fácil. No es solamente cambiar las pastillas, también hay que verificar la amortiguación porque si el amortiguador está malo, ya eso no te garantiza una frenada precisa”, explicó.

Gasolina, bajo octanaje y mala manipulación

Durante el evento, Fireli fue consultado acerca de las denuncias de ciudadanos que aseguran la gasolina que surten las estaciones de servicio locales es de mala calidad y daña sus vehículos. En este sentido, el gremialista señaló que esto no puede saberse con certeza.

Sin embargo, reconoció que el octanaje del combustible es menor que el que usualmente existía en el país; por tanto, muchos vehículos están sufriendo recalentamiento y algunas fallas. Sin embargo, en otras entrevistas ha manifestado que, más allá de la calidad de la gasolina, en numerosas ocasiones el problema son las malas reparaciones.

En este orden de ideas, Fileri ha manifestado que, por ejemplo, muchos vehículos se han estado incendiando en el país debido a bombas de gasolina defectuosas, es por ello que recomienda usar repuestos originales.

Recientemente, un vehículo se incendió en la Torre Caura de Alta Vista. Sin embargo, aún se desconocen las causas del suceso.