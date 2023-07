Gobernación del estado Bolívar lleva más de 20 días de retraso en el pago de bono vacacional para docentes

La presidenta de la Federación Venezolana de Maestros, Seccional Caroní, Carmelis Urbaneja, denunció que la Gobernación del estado Bolívar lleva 20 días de retraso en el pago del bono vacacional para docentes activos y bono recreacional para jubilados, el cual debió ser cancelado el pasado 10 de julio.

Educadores continúan esperando el pago correspondiente; sin embargo, afirman que con el pasar de los días el monto sigue devaluándose. Asimismo, la gremialista destacó que en el ámbito nacional el beneficio ya fue cancelado.

Maestros adscritos al Ministerio de Educación en Bolívar también recibieron el pago siendo el ente regido por el gobernador Ángel Marcano, el único que continúa moroso.

“Es una problemática solo del estado Bolívar. Ya a todos los demás les cancelaron. Ya han transcurrido 29 días. El patrono no se pronuncia y no nos ha dicho por qué no ha cancelado el bono vacacional de los docentes”, declaró Urbaneja para Correo del Caroní.

Sobre esto, recientemente la secretaria general del Colegio de Profesores, Seccional Caroní, Aida González, expresó que desde Recursos Humanos de la Gobernación le hicieron saber que “aún se estaban consiguiendo los recursos para hacer los pagos”.

Jubilados sin cestaticket

“Cada quien planifica sus cosas. Los jubilados necesitan para pagar sus tratamientos. A ellos les quitaron la cestaticket. A los jubilados les pagaban la cestaticket de 45 bolívares, cuando aumentaron el cestaticket a 40 dólares se las quitaron”, manifestó la presidenta de la federación.

Asimismo, la gremialista destacó que los jubilados se encuentran en una situación precaria y requieren el pago lo más pronto posible.