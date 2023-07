Futseb marcha para exigir liberación de Bladimir Josué Tremaria tras 12 días de desaparición forzosa

El Frente Unido de Trabajadores Socialistas del estado Bolívar (Futseb) encabezó una marcha que salió desde el Centro Total de Entretenimiento Cachamay hasta el Ministerio Público, para exigir la liberación del presidente de la organización, Bladimir Josué Tremaria, desaparecido desde el pasado 7 de julio luego de ser detenido por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).

“Liberen a Tremaria” rezaban los carteles que alzaban los manifestantes, todos vestidos del rojo que representa, desde hace más de dos décadas, al Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). La marcha “roja rojita” buscaba exaltar las estrechas relaciones que ha tenido Futseb con el chavismo.

El acto contó con la presencia de Norialvys Guerra, esposa del dirigente, y sus tres hijas, quienes entre lágrimas sufren la pérdida de su papá.

“Estoy aquí de manera pacífica con mis hijas. Exigimos respuestas por parte del Fiscal General de la República. El presidente Nicolás Maduro para que ayude a mi esposo, un hombre ejemplar, que siempre ha trabajado en pro del proceso revolucionario. Vinimos por mi esposo. Le pido al Presidente que nos ayude. Estuve 10 días en Caracas donde no me dieron ninguna respuesta”, expresó Guerra.

Según información obtenida por miembros de Futseb, su líder gremial estaría detenido en un centro penitenciario ubicado en Boleíta Norte, Caracas. Sin embargo, hasta el momento, no hay respuesta oficial sobre el paradero de Tremaria, a quien se le ha negado la comunicación con sus familiares.

“No tengo una respuesta oficial. Nadie me dijo que él estaba en Caracas. Yo averiguando, me fui a Caracas, llegué allá y me recibieron sus cosas. No hay nada que me demuestre que él está allí. La última vez que lo vi fue el viernes 7 de julio, salió de la casa a una actividad deportiva de Futseb. Lo llamé, le escribí y no obtuve respuesta”, enfatizó la esposa de Tremaria.

Según lo que el centro penitenciario informó a Guerra, el trabajador estaría en un “proceso de investigación”.

Hasta el momento, el secretario general de Futseb, Asdrúbal López, explicó que los delitos que se le imputan al dirigente son hurto de material estratégico, conspiración, asociación para delinquir y encubrimiento.

Futseb exige medidas de protección

La manifestación tenía como destino la sede del Ministerio Público, donde los afiliados al sindicato y familiares consignaron dos documentos: en el primero exponen las irregularidades del proceso y exigen la liberación de Tremaria; en el segundo, solicitan protección para los miembros de Futseb y familiares del detenido.

“Introducimos una medida de protección para la junta directiva del sindicato Futseb y sus familiares. Así como para los familiares de Josué Tremaria. Nosotros en esta revolución no podemos permitir que ningún órgano auxiliar de la justicia como lo es el Dgcim, que debería estar investigando conspiraciones verdaderas contra el orden jurídico, que debería estar investigando a María Corina; apresar a Juan Guaidó… Le impute a un luchador nuestro como Josué, un líder social, el delito de conspiración. Conspiración es lo que hacen algunos fiscales. Le pido al fiscal que no se preste para ningún acto que vulnere los derechos humanos. Nosotros creemos en la revolución”, vociferó José Veria, asesor jurídico de Futseb.

“Solicitamos que se respeten sus derechos, el debido proceso. Que se respete el derecho de Josué a la vista, que la familia lo pueda ver. Queremos un pronunciamiento de quien representa a la justicia en este estado. Queremos que den una fe de vida de Josué Tremaria”, destacó la vocería de Futseb.

Detención arbitraria y procedimiento anticonstitucional

Tremaria es el tercer dirigente sindical detenido en menos de dos meses. En junio, se vivió la detención de los sindicalistas Leonardo Azócar y Daniel Romero, miembros del sindicato de la Siderúrgica del Orinoco.

Especialistas en leyes manifestaron a este medio que “estamos ante lo que parece ser una política del terror contra el movimiento sindical”. La situación ha alertado a oenegés como Provea y a las Naciones Unidas, instancia que abordó los casos en su último Consejo de Derechos Humanos.

Según el artículo 44 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela: “Toda persona detenida tiene derecho a comunicarse de inmediato con sus familiares, abogado o abogada o persona de su confianza, y éstos o éstas, a su vez, tienen el derecho a ser informados o informadas sobre el lugar donde se encuentra la persona detenida, a ser notificados o notificadas inmediatamente de los motivos de la detención”.

Sin embargo, en los tres casos mencionados se han violentado las normativas constitucionales lo que convierte los procedimientos en anticonstitucionales y arbitrarios según afirman especialistas, pues se impide a los familiares la comunicación con los detenidos, y se llevan a cabo audiencias y presentaciones calificadas como clandestinas por abogados, porque se realizan sin notificar a los allegados y defensores de los detenidos.