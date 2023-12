Foro OVF: Producción petrolera venezolana solo se acercará al millón de b/d en 2024

Autoridades de la industria petrolera estatal insistieron en que para el próximo año, Venezuela logrará el tan ansiado millón de barriles diarios (b/d) de crudo que desde 2021 ha prometido la gestión de Nicolás Maduro. Sin embargo, para el experto petrolero y economista Rafael Quiroz Serrano, duda que se puede alcanzar esta meta y prevé que para el próximo año cierre entre 800 a 900 mil b/d.

En el Foro Perspectivas Petroleras para Venezuela 2024, organizado por el Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF), el 19 de diciembre, Quiroz Serrano destacó que la flexibilización de las sanciones petroleras de Estados Unidos, contribuirá a una mejora de las cifras de la estatal, pero no más allá de las expectativas de los funcionarios venezolanos.

“Efectivamente habrá un incremento positivo en la producción petrolera. Pdvsa podría cerrar su producción en 900 mil barriles de petróleo diarios el próximo año, que son 45 mil barriles diarios más de lo que está cerrando en 2023. Ojalá pudiéramos llegar al millón de barriles, pero de momento lo veo poco probable. Necesitaríamos mayor inversión de Chevron y de algunas empresas que están pensando plegarse al sistema de contrato de Chevron”, señaló Quiroz.

Estimó que las exportaciones petroleras podrían llegar entre 800 y 810 mil b/d, lo que generaría 20 mil millones de dólares de ingresos, aproximadamente. “Esto serían 7 mil millones de dólares más que en 2023, equivalente a un aumento del 43%, que no está nada mal”.

Recientemente, el ministro de Petróleo y presidente de Pdvsa, Rafael Tellechea, Venezuela superará el millón de b/d en 2024. “Debemos estar superando el millón de barriles y estabilizando. Lo importante no es lograr levantar la producción, sino estabilizarla, y seguir creciendo. (…) Vamos a levantar la producción”, dijo a un grupo de periodistas, tras la firma de un acuerdo con la multinacional española Repsol el 18 de diciembre.

Agregó que “todos los acuerdos” que el Ejecutivo ha firmado con otras empresas petroleras tienen “un plan de proyección y de crecimiento de las operaciones”.

Venezuela produjo en noviembre un promedio de 801 mil b/d, según la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), un aumento del 15,5% respecto al mismo mes de 2022, cuando bombeó un promedio de 693 mil b/d.

En conclusión, para Quiroz Serrano en 2024, “vamos a seguir atascados en medio de barriles enterrados en el subsuelo que ya no son mayor atracción para las grandes transnacionales petroleras”.

Presupuesto 2024

El experto petrolero Rafael Quiroz también se refirió, en el foro organizado por el OVF, a la Ley de Presupuesto para el ejercicio económico de 2024, y señaló que 60% de los ingresos y gastos dependerá exclusivamente de la actividad petrolera del país.

“Cerca del 60% del presupuesto nacional de 2024, va a depender de las exportaciones de petróleo. Actualmente se producen alrededor de 700 mil barriles diarios, de los cuales el 60% va para la deuda externa. Nuestra economía endeble depende de que aumente o no la producción petrolera de Chevron. Actualmente produce 143 mil barriles de petróleo diarios”, dijo.

Considera Quiroz que Chevron podría aumentar su producción a entre 150 y 200 mil b/d para 2024. No obstante, recordó que la petrolera norteamericana no paga regalías, no paga impuestos ni dividendos porque las sanciones no se lo permiten, por lo que toda la factura petrolera va a las arcas de EE UU, mientras Pdvsa amortiza su deuda con la empresa.

Calcula que la deuda de Pdvsa con Chevron es de 2.100 millones de dólares, aproximadamente. A su juicio, Chevron no invertirá más en el país, ya que Guyana “le ofrece mejor petróleo, más estabilidad en lo político y en lo económico”.

“Debo decir que en Chevron siempre fueron sinceros. Se propuso, desde noviembre pasado, hacer moderadas inversiones, porque no estaban dispuestos a hacer grandes inversiones en Venezuela y que también iba a ser moderada su contribución para que Pdvsa aumentara su producción. Hasta ahora esto se ha cumplido”.

También se refirió al nuevo acuerdo entre Pdvsa con la petrolera española Repsol para la administración de la empresa mixta Petroquiriquire y siete anexos que agrupa la compañía que opera en los estados Monagas, Zulia y Trujillo. “El contrato que se firmó con la Repsol para unos pozos en Monagas, con Petroquiriquire, van casi en las mismas condiciones en las que está Chevron. Es decir, va a producir petróleo, pero la factura total va a amortiguar la deuda de Pdvsa con Repsol, que no llega a los 1.200 millones de dólares”.

Política petrolera

El analista reiteró en el foro del OVF lo que ha comentado en declaraciones anteriores sobre la política petrolera del chavismo, la cual ha sido “errada” al mantener las prioridades de producción y llevar todo el esfuerzo de la industria solo en la Faja Petrolífera del Orinoco, ya que esta “dejó de ser atractiva para el mercado mundial”, debido a la explotación, exploración y aparición de nuevos yacimientos en países como Brasil, Argentina, México.

“No vendrán a Venezuela grandes empresas transnacionales serias, hasta que haya estabilidad política. Lo que tiene que hacer el presidente Nicolás Maduro es incentivar a las empresas que ya están aquí en Venezuela, para que inviertan en la industria petrolera”, dijo.

Por otra parte, señaló que la capacidad de refinación real de Venezuela está en 135 mil barriles diarios, aproximadamente, lo cual es insuficiente para cubrir ni la mitad del parque automotor venezolano.