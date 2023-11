Fedecámaras: Venezuela debe volver de nuevo la mirada hacia la Comunidad Andina de Naciones

Ente los pocos aportes que le ha hecho Mercosur a Venezuela, es conveniente volver de nuevos la mirada hacia la Comunidad Andina de Naciones, que siempre ha sido uno de nuestros mercados naturales, afirma el presidente de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción (Fedecámaras), Adán Celis Michelena.

De entrada el dirigente empresarial señala que uno de los factores que más perjudican al sector productivo nacional, es la avidez fiscal, debido a las enormes cargas fiscales que están sufriendo las empresas y eso hace que los productos lleguen con precios más altos a las manos de los consumidores.

Afirma asimismo que seguimos con el problema transversal del ingreso de los venezolanos, ya que esto no se levanta con aumentos generales de sueldos y salarios ni con bonos, que al final del día terminan en inflación y destruyendo más el salario.

“Tenemos que revisarnos, y a pesar que estamos en muy buenas relaciones con el Estado y están fluyendo de manera muy ágil las conversaciones con el Ejecutivo y con los diferentes poderes, pero todavía muchas de las medidas que estamos pidiendo se llevan de manera informal, nosotros queremos acelerar esos procesos, saludamos que hay comisiones, que hay por ejemplo este Comité Contra los Ilícitos Aduaneros, pero tenemos que acelerar los cambios y al final tiene que ser un cambio completo en todo ese marco jurídico, que vaya de acuerdo al nuevo país, el país posterior, el país post renta; la gente antes andaba viendo a ver qué era lo que le sacaba al Estado, hoy lo que hay es una cantidad de emprendedores gigantescos en todo el país”, afirmó.

Advierte que una de las tareas que se han impuesto, es plantear al Ejecutivo, es facilitar los mecanismos burocráticos para que los emprendedores puedan constituir una empresa, que se pueda hacer en uno o dos días y no que se tarde un año, como ocurre en estos momentos.

Destaca que la informalidad le deja muy poco al país, el formal es el que logra pagar sus impuestos y también obtener acceso al crédito, recordando que un país sin crédito es un país que no va a crecer más allá de lo que hemos visto en esta medio activación que hubo, porque el crédito es el gran generador de progreso en el país, en eso se ha insistido en forma recurrente, de manera que hay que buscar las fórmulas para que llegue el financiamiento al país y eso tiene que pasar por muchas cosas, como el cambio de marco jurídico, que se enfoque en el respecto a la propiedad privada, de hacer leyes en función del empresario y de los emprendedores, pero también ir tratando de flexibilizar todo este tema de sanciones, se ha estado trabajando en ello, y parece que por fin, aquellos sectores radicales han entendido que las sanciones hay que sacarlas del debate público y dejarlas a un lado, porque no han producido los efectos que se quisieron en un momento y por el contrario siguen empobreciendo al país y a los venezolanos que siguen en el país, lo que siguen apostando al país y son los que quieren que las cosas cambien, y a punta de tener restricciones y más problemas, no es la solución.

Volver a la CAN

Consultado sobre este tema, Celis Michelena dijo que se está caminando en esa vía y se están dando los pasos correctos en esta dirección.

“Yo creo que el Mercosur no nos ha dejado mucho a nosotros, nosotros hemos dejado mucho a Mercosur, este no ha sido el patio donde nosotros queremos trabajar y hay un sentimiento de voltear más bien hacia los mercados andinos, que son más como nosotros, que tenemos mejores conexiones y que podemos obtener más ventajas a la hora de que podamos tener intercambio comercial. Creo que estamos caminando hacia allá, creo que hay que hacer los ajustes necesarios y también voltear, no solo hacia el mercado andino, sino hacia nuestros mercados tradicionales como Estados Unidos, México, Europa y tampoco abandonar mercados como los que tenemos en China ni los árabes, pero nuestro mercado real donde tenemos posibilidades y ventajas competitivas, son los mercados cercanos, me alegra que estamos pensando en voltear hacia el mercado andino e ir entrando a los demás mercados que eran nuestros mercados tradicionales”, dijo el presidente de Fedecámaras, en el Circuito La Romántica 88,9 FM.