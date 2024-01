Fedajupebol denuncia falta de insumos en hospital Ruiz y Páez de Ciudad Bolívar

El presidente de la Federación de Asociaciones de Jubilados y Pensionados del estado Bolívar, Hugo Medina, junto a integrantes del gremio denunciaron la falta de insumos del Complejo Hospitalario Universitario Ruiz y Páez de Ciudad Bolívar.

El pasado 28 de diciembre, Medina sufrió una crisis hipertensiva a las 7:00 de la noche, motivo por el cual acudió al centro de salud ubicado en el municipio Angostura del Orinoco para recibir atención médica; sin embargo, el jubilado aseveró que en el recinto asistencial no contaban con medicinas, jeringas ni los insumos requeridos para atender la emergencia.

“Tuve un principio de accidente cerebrovascular (ACV). Llamé al presidente de la empresa (Venalum) y al doctor Agustín (médico de Venalum) y no me dieron respuesta. Me mandaron para un hospitalito o un CDI. Hago responsable al presidente de CVG Venalum (Ángel González) de todo lo que me pueda ocurrir. Los jubilados tenemos nuestro HCM (Servicio de Hospitalización, Cirugía y Maternidad) y fue expropiado por este régimen”, expresó Medina en un audio difundido en redes sociales el mismo día de su recaída de salud.

Al respecto, los adultos mayores señalaron que desde 2021 vienen advirtiendo sobre el colapso de los hospitales del estado Bolívar, situación que deriva de la incapacidad que tienen los centros asistenciales responsabilidad de CVG para atender a una población de más de 100 mil trabajadores públicos.

“Llegué con una crisis y la tensión en 190. La atención de los médicos y enfermeros es eficiente, pero no cuentan con los insumos. Me mandaron a comprar inyectadora para poder calmar el dolor en la cervical. Me pasaron a una sala de reposo, pero es imposible estar allí para una persona en crisis porque por allí pasa el camillero, el que trae las cosas, la parturienta… Tuvieron que echarme un spray para bajar la arritmia cardíaca. No hay rayos X ni estudios de laboratorio. Tuve que hacer los exámenes por la parte privada. Los monitores para tomar la tensión no funcionan, no hay yelcos ni tubos de recolección”, destacó Medina.

Empresas básicas vulneran el derecho a la salud

Medina reiteró que hay una vulneración constante del derecho a la salud, puesto que la erradicación del HCM ocurre en una época en la que el salario no alcanza para costear los problemas de salud.

Los pensionados perciben una jubilación de 130 bolívares (menos de 5 dólares), la cual fue establecida desde hace casi dos años y continúa sin ser ajustada a la realidad venezolana.

Medina agregó que las autoridades de CVG Venalum se presentaron dos días después, el viernes 30 de diciembre, y no se ofrecieron a reembolsar el dinero gastado. Los recursos usados para el tratamiento se obtuvieron a través de colectas entre trabajadores.

“El gerente de salud llegó al hospital el día viernes a las 2:00 de la tarde para llevarme una caja de Ruprimel de 2,5 mg y una caja de Amlodipina, pero ya las habíamos comprado con las donaciones”, manifestó.

Hace décadas, el servicio de HCM permitía a los empleados de CVG acudir a clínicas privadas, lo que se traducía en una atención oportuna y de calidad. Sin embargo, las autoridades oficiales consideraron que este gasto era demasiado elevado ante la debacle productiva que empezó con la crisis económica en las empresas durante los años 2014 a 2019.

“Me visitaron 30 personas. Directores, gente de salud, gente de Ferrominera. Pero es algo demagógico. ¿Por qué no les ponen la misma atención a otros pacientes? Eso es lo que nosotros queremos. Hicieron acto de presencia, es algo político para que vieran que sí estaban atendiendo”, afirmó el afectado.

Jubilados priorizan reclamo de salud para el 2024

Ante la situación, este 3 de diciembre, afiliados de Fedajupebol se dirigieron a la CVG para protestar ante la carencia de atención médica que padecen los adultos mayores en Bolívar.

Asimismo afirmaron que para este 2024 exigen que se priorice mejorar los servicios de salud para los trabajadores de las empresas básicas y su nómina inactiva.

“Lamentablemente hoy no está Hugo Medina con nosotros, quien es el protagonista de la lucha en CVG. Está recuperándose para volver y seguir su lucha. Nicolás Maduro, aquí estamos de nuevo. Lo prometido se cumple. Da tristeza ver cómo compañeros jubilados y activos van a hospitales y ver que ni un yelco se consigue. Por ejemplo, el Ruiz y Páez de Ciudad Bolívar, donde algunos compañeros van, entre ellos Hugo Medina, van por una emergencia y ni un yelco había. Lo que pedimos los jubilados es la reactivación de todas las convenciones colectivas de Venezuela, allí había algo que tú violaste, la Constitución y la Ley del Trabajo donde estaba el HCM. Donde los trabajadores iban a sus clínicas a verse y no tenían ningún problema”, expresó Omar Marcano, dirigente sindical de Ferrominera Orinoco.

“Tenemos una agenda clara: estamos luchando por el HCM. Para que se reactive el HCM. No es más que una exigencia y un planteamiento normal. Hacemos un llamado profundo a estos administradores que se dan el tupé de hacer fiestas, de derrochar dinero, de viajar donde quieran y cuando a ellos se les enferma un hijo, ellos sí tienen donde ir que son las clínicas privadas”, acotó Ramón Espino, dirigente sindical de CVG Carbonorca.

Bajo el grito “no al exterminio”, los agremiados permanecieron frente a la sede del holding empresarial elevando oraciones para pedir por la pronta recuperación de los jubilados enfermos.