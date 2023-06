Favenpa: “Industria automotriz está en desventaja por fabricantes que no pagan impuestos”

Omar Bautista, presidente de la Cámara de Fabricantes Venezolanos de Productos Automotores (Favenpa), aseguró que uno de los mayores problemas de la industria automotriz es la masiva importación de repuestos por parte de fabricantes que no pagan impuestos, ni emiten de facturas.

“Esto ha generado una competencia totalmente desleal con la producción nacional. Al no pagar impuestos y no emitir facturas, no solo perjudica la producción sino que también es una forma de evadir impuestos nacionales y municipales que los fabricantes de autopartes sí pagan”, dijo.

Durante una entrevista transmitida por VPI TV este 29 de junio, el presidente de Favenpa indicó que existe una masiva importación de repuestos “de dudosa procedencia y calidad”.

Afirmó que generalmente estos productos importados tienen precios inferiores a los ofrecidos por la industria nacional debido a que la calidad es inferior y porque quienes las ofrecen evaden impuestos.

En este sentido recomendó a los compradores que exijan facturas y garantías. “Eso es una condición importante porque hemos conocido casos de repuestos que tienen poca duración o que están inservibles”, sostuvo.

Agregó que de esta manera el consumidor puede reclamar en caso de recibir un producto en mal estado.

Por otra parte, sostuvo que todos los años se hace una actualización del estudio del parque automotor para identificar la cantidad de modelos que están activos e inactivos en el país. “Tenemos una población de 4.059.000 vehículos en el país de los cuales 80% está activo”, explicó.

Bautista indicó que ese 20% se encuentra inactivo por falta de recursos para poder mantener los repuestos.

El presidente de Favenpa aseveró que el parque automotor en Venezuela está obsoleto. “Tiene una antigüedad promedio de 22 años. Está muy envejecido, fatigado y requiere renovación”, señaló.