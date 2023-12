Familiares de dirigentes sindicales en Bolívar confían en su posible liberación

Familiares de dirigentes sindicales de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) confirmaron a Correo del Caroní que se mantienen a la espera de la puesta en libertad de sus parientes detenidos, ante el intercambio de presos que se está dando entre Estados Unidos y Venezuela, el cual ya suscitó la liberación del colombiano Alex Saab y de 6 sindicalistas que habían sido condenados a 16 años de prisión durante el mes de agosto.

Los sindicalistas guayaneses Leonardo Azócar, Daniel Romero y Josué Tremaria fueron desaparecidos forzosamente y privados de libertad entre junio y julio por su participación en protestas laborales.

En este sentido, parientes de Leonardo Azócar y Daniel Romero, apresados durante el mes de junio por liderar la paralización de un área en Sidor, aseguraron que esperan alguna novedad con estas negociaciones. Misma espera en la que se mantiene la familia de Josué Tremaria, según su abogado José Gregorio Veria.

“Mi esposo no ha sido liberado, pero nos habían dicho que él era parte de los acuerdos. Nos habían dicho que él estaba en la lista de personas. Me llamaron y dijeron que me avisaban. Yo fui a Caracas en compañía de la presidenta de Alianza Sindical Independiente (ASI), la doctora Marcela León, pero toca esperar. Esperamos en Dios que sea liberado pronto”, declaró Angélica Romero, esposa de Daniel Romero, sidorista que lleva 7 meses privado de libertad.

“Lo último que supimos es que lo pasaron a juicio. Pensamos que ellos también están en el acuerdo de liberación para los sindicalistas que están pendientes. Llevan 7 meses detenidos. Su caso lo está llevando el doctor Eduardo Fernández. Lo hemos visto en cuatro oportunidades, ya que es un poquito complicado para nosotros. Esperamos que se le lleve a un juicio justo y que sea liberado. Mi hermano lo que hizo fue luchar por los derechos de los trabajadores”, declaró Euclides Azócar.

Las esperanzas se dan en el contexto de liberación de 6 sindicalistas en Caracas, quienes habían sido condenados a 16 años de prisión y obtuvieron libertad tras las negociaciones que implicaron la liberación de Saab. Según el portal informativo de BBC, estos acuerdos incluirían la liberación de 36 personas, de las cuales 12 son ciudadanos estadounidenses.

“Esperamos que se haga justicia procesal. En el caso de Tremaria, él no debió estar detenido ni debe estar detenido. Hemos hecho todas las gestiones legales y procesales e instancias para que se libere al dirigente sindical Josué Tremaria, que ha sido víctima de un abuso de poder por parte del Dgcim y el Ministerio Público. Lamentablemente, los acuerdos se limitan a un tema de algunos presos, yo digo lamentablemente porque hay demasiadas injusticias. Así como se tramitó la libertad de Álex Saab y se logró la libertad de dirigentes sindicales condenados, esperamos que pronto se dé la libertad de Josué Tremaria”, declaró el abogado del dirigente de Futseb, José Gregorio Veria.

Los sindicalistas Alcides Bracho, Alonso Meléndez, Emilio Negrín, Gabriel Blanco, Néstor Astudillo y Reynaldo Cortés fueron liberados a pesar de ya tener una sentencia dictada, comprobando así su condición de presos políticos.

Alex Saab de regreso en Venezuela

Este 20 diciembre se confirmó la liberación de Alex Saab; empresario colombiano y presunto testaferro de Nicolás Maduro detenido en Cabo Verde en el 2020 por concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito, lavado de activos y estafa agravada.

Según reseñas de diarios internacionales, la movida es parte de una negociación entre los Estados Unidos y Venezuela para lograr la liberación de estadounidenses que se mantienen privados de libertad en este país.

Sobre esto, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, aseveró que tienen trabajo en marcha para la liberación de estadounidenses encarcelados en Venezuela. Asimismo, Blinken refirió que esperaban noticias positivas. La liberación de Saab fue confirmada por la agencia informativa The Associated Press (AP).

A través del canal Telesur se informó sobre el regreso del denominado diplomático a Venezuela tras 1.289 días detenido en Estados Unidos.