En Foro Guayana sí es recuperable disertaron sobre sectores de desarrollo alternativos a las empresas básicas

El medio digital Analítica.com realizó el Foro Virtual Guayana sí es recuperable, actividad que permitió a los ponentes explayarse en los potenciales económicos de la región y las diversas posibilidades de recuperación en el ámbito urbanístico, económico y político.

El evento contó con la moderación del abogado, profesor universitario y director del portal Emilio Figueredo, quien compartió el rol con el expresidente de la extinta CVG Edelca, Efraín Carrera Saúd. Como expositores participaron el expresidente de Fedecámaras, Jorge Roig; la urbanista María Nuria De Cesaris y el exgobernador del estado Bolívar y militante de La Causa Radical, Andrés Velásquez.

Jorge Roig contextualizó su exposición en 1960, durante la presidencia de Rómulo Betancourt y la fundación de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), aseverando que el proyecto de este parque industrial contaba con tres objetivos principales: establecer un polo de desarrollo industrial en el país, aprovechar el potencial hidrológico de la ciudad debido a la presencia de los ríos Caroní y Orinoco, y la construcción de una urbe que acogería a los migrantes que desearan desarrollarse en las empresas básicas: Ciudad Guayana.

“El error fundamental de este modelo de desarrollo fue estar basado en dos cosas que, afortunadamente, convivieron: una alta inversión pública y una gerencia eficiente. Cualquiera de esos dos factores que fallara, como de hecho fallaron ambos, provocaría que el modelo mostrara su peor cara: empresas públicas que están todas en rojo y empresas privadas que dependen de empresas públicas que están en rojo”, cuestionó el expresidente de Fedecámaras.



Asimismo, Roig enfatizó que fue un modelo público y exitoso, pero que habría que reflexionar por qué no dejó un parque industrial privado menos dependiente de la gerencia pública. A su vez explicó que la debacle de las empresas de Guayana data de un decrecimiento productivo originado en 2004 que convivió con la crisis energética del 2009, la cual provocó que el expresidente Chávez ordenara paralizar dos líneas de producción de la estatal Aluminios del Caroní (Alcasa).

“En Guayana es más fácil decir lo que falta, porque se tiene todo para empezar el proceso de recuperación. La intuición me dice que para arrancar habría que apuntar a las briqueteras y a algo de aluminio, algo de Sidor (Siderúrgica del Orinoco Alfredo Maneiro), pero nunca vamos a tener la Sidor que teníamos antes. Hay que hacernos la pregunta si los guayaneses queremos seguir apostando al mismo modelo siderometalúrgico basado en que tenemos energía barata, un río y mano de obra. A mí la imagen de un trabajador con una pala, metido en un horno a mil grados no es la imagen que yo quiero exportar de Guayana, la ciudad es más que sus empresas básicas”.

“Guayana produce, oficialmente, 1.500 millones de oro que se reportan. Imagínese usted si eso existiera de forma ordenada, legislación ambiental, inversionistas de primer mundo… No es agropecuaria Guayana, no hemos sabido aprovechar esto, pero hay un área de oportunidad que puede producir beneficios. Uno que parece muy evidente es una Guayana turística, en cualquier país del mundo el turismo produce el 10% del producto interno bruto. Además, 1 de cada 11 puestos de trabajo los produce el turismo, ahí está posibilidad que podría tener Guayana en ese campo”, enfatizó el especialista.

“El problema no es Guayana, sino Venezuela en general. De 576 empresas públicas, solo 467 están operativas, de las cuales 74 tienen denuncias de corrupción en sus manejos de acuerdo con Transparencia Internacional. 342 no se sabe quién es la junta directiva: el tema de fondo es que no puede existir más un modelo estatal, cualquier cosa que vaya a crear debe apuntar a la alianza público-privada”.

Una Guayana con oportunidad de crecimiento urbanístico

La urbanista, explanificadora de la Corporación Venezolana de Guayana y quien fue directora de Planificación Urbana de la Alcaldía de Caroní, María Nuria De Cesaris, presentó siete razones por las que considera que la ciudad sigue siendo recuperable, pese a la recesión económica y la debacle de CVG.

“En primer lugar, la ciudad ya existe con bases sólidas: 360 kilómetros de vialidad, dos aeropuertos, 3 tramos de líneas férreas de carga, 8 centros de educación superior… Hay dos recursos que están dentro del límite urbano de la ciudad, Guayana posee agua y ríos lo cual está vinculado a la calidad de vida. Además posee complejos hidroeléctricos como Macagua y Caruachi”, puntualizó la especialista en urbanismo.

Asimismo enfatizó en la historia de innovación de la urbe, la cual surgió como una referencia en el área de la planificación urbana a través del proyecto ciudad diseñado por el Join Center Harvard-Mit.



“Guayana fue una referencia de adelantarse y decir qué voy a necesitar en el futuro. Se pensaron centros de educación superior para todos los requerimientos de ingenieros y recurso humano para el desarrollo industrial”.

La ciudad aún posee planes de crecimiento y gestión pública desarrollados por el gobierno actual y gobiernos anteriores que pueden servir de referencia para la recuperación, este fue el tercer punto explicado por quien fuera planificadora de CVG, destacando el Plan de Desarrollo Urbano Local Ciudad Guayana 2006-2026. A su vez, la especialista destacó las innovaciones y evolución tecnológica de la cual se dispone en la actualidad.

En cuanto al recurso económico, De Cesaris manifestó que existen diferentes fuentes de financiamiento y redes de apoyo internacional a las que se podrán acceder en el proceso de recuperación, entre ellos el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y convenios bilaterales.

Para cerrar su exposición de motivos, la urbanista destacó la labor de organizaciones y empresas que insisten en hacer ciudad pese a la problemática económica.

“Se mantienen muchas iniciativas que ya existían y me ha sorprendido gratamente las iniciativas que aparecen día a día. Contamos con una prensa local que nos permite ver nuestra realidad con ojos propios y cercanos. Guayana apasionó, apasiona y apasionará”.

Necesidad de cambio político para reconstruir Guayana

El líder de La Causa R y ahora candidato a las primarias de la oposición previstas a celebrarse a finales de año, Andrés Velásquez, hizo presencia en la reunión virtual para destacar la importancia de conversar sobre un programa de desarrollo no petrolero para Venezuela.

“Guayana no es una isla, no se puede recuperar Guayana si no recuperamos el país entero. Además hay distintos factores que confluyen en la recuperación de Guayana, en ese sentido hay que ver todos los factores que se requieren en el tema petrolero, gasífero, hidroeléctrico… En ese terreno hay diversos equipos trabajando en cada una de las empresas. Especialistas en gerencia plantean una recuperación viable y con los pies sobre la tierra. Nada estrambótico ni extraordinario, sino avanzando poco a poco en cómo debe enfocarse esa recuperación. Plantearse lo gigantesco que antes teníamos, creo que incluso teniendo un cambio político tiene que ser poco a poco”, esgrimió Velásquez.

“He tenido la oportunidad de luchar por esta ciudad como activista sindical, defendiendo las empresas, defendiendo Sidor, conquistando logros en materia de higiene y seguridad; recreación y preservación de vida. Como gobernador nos propusimos echar adelante el plan de ordenación territorial del estado Bolívar y tener un marco referencial para el desarrollo de cada espacio”, explicó el dirigente político.



Velásquez cuestionó el Plan Guayana Socialista, que catalogó como la mayor estafa que se haya podido vivir en la ciudad. A su vez consideró que la destrucción del territorio fue deliberada para desmontar el movimiento sindical “quebrar su moral y atarlos a un modelo político que fue una estafa”.

Asimismo criticó la dureza del régimen hacia el movimiento sindical que fue sustituido por “pandillas de malandros en esas empresas. Dentro de las empresas trabajadores eran atracados por bandas de delincuentes. Se desató el crimen organizado. Entre el 2006 y 2007 hubo 53 asesinatos de dirigente sindicales en el estado”, declaró.

Velásquez dirigió su exposición hacia la pérdida de beneficios de los trabajadores y la erradicación de los beneficios laborales. Además aseveró que en el terreno laboral permanece un Estado esclavista y explotador como nunca se había visto antes.

“Para recuperar Guayana y recuperar el país, yo creo que la primera cosa es reconocer a los trabajadores. Cualquier recuperación de Guayana debe hacerse de la mano de los trabajadores. Estableciendo una alianza y compromiso con los trabajadores. Debatir con ellos todos estos planes para que cuando se dé el cambio político podamos avanzar sin perder tiempo. El tema político debe basarse en la descentralización en temas como la educación, el ambiente y las empresas básicas”, sentenció.