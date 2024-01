Educadores regresan a las calles para insistir en mejoras salariales

Este 9 de enero educadores del estado Bolívar se unieron a la iniciativa nacional de retomar las calles para continuar con la ola de protestas que el gremio mantiene desde enero de 2023. En este sentido enfatizaron en que sus exigencias no han sido tomadas en cuenta a pesar de las más de 3 mil protestas que protagonizaron durante 2023.

Como es costumbre en Guayana, a la iniciativa se sumaron trabajadores de las empresas básicas, jubilados y personal del sector salud para exigir el incremento salarial que llevan más de 22 meses esperando, y la restitución de las convenciones colectivas en el país.

“El año pasado hicimos más de 3 mil protestas los educadores. ¿Por qué iniciamos la jornada de protesta? Por la negativa del Gobierno nacional y la ministra de Educación de no dar respuesta a los gremios con el tema salarial. Lo que estamos pidiendo es salario y contrato colectivo. Aquí nadie tiene salario digno, servicio funerario, HCM. Estamos pasando las de Caín, los jubilados están peor todavía porque sufren diferentes tipos de enfermedades y no son atendidos. Esta lucha es de todos. Todos unidos con un mismo fin: nuestro salario”, expresó la secretaria general del Colegio de Profesores del estado Bolívar, Aida González.

“Estamos protestando por un presupuesto justo para las universidades. Queremos salarios dignos para los profesores universitarios y que nos paguen nuestras prestaciones sociales indexadas. Cerramos el año con un salario de apenas 15 dólares para un profesor universitario titular. Un profesor que tiene doctorado ganándose eso. Estamos aquí acompañando a todos los sectores de Guayana para visibilizar esta problemática. Exigimos una rectificación del Ejecutivo nacional con el país”, manifestó el presidente de la Asociación de Profesores de la UNEG, Raúl Brito.

Asimismo, González destacó que el 8 de enero se caracterizó por ser un regreso a clases negativo, debido a la ausencia de docentes.

“No están asistiendo. Muchos docentes se fueron del país, tienen otra alternativa de trabajo… Le hacemos un llamado a la ministra para que active nuestro contrato colectivo. Los docentes este jueves iniciamos una jornada de protesta en todo el país. Le hacemos un llamado a los docentes para que asistan a las actividades con el gremio y la jornada de protesta en todas las parroquias”, acotó.

Sin esperanzas de aumento salarial

A pesar de que la protesta ha resonado a la largo y ancho del país, la realidad es que las autoridades continúan sin emitir respuesta.

Durante el mes de mayo, el Estado venezolano ajustó el monto del bono de alimentación a 40 dólares y el bono de guerra económica a 30 dólares, presuntamente los montos serían indexados; sin embargo, los montos se han mantenido fijos desde la entrada en vigencia del ajuste.

En este sentido, el pasado 30 de septiembre, la ministra de Educación, Yelitze Santaella, expresó durante entrevista con Venezolana de Televisión que no está previsto un incremento salarial inmediato. “Estaremos dando respuesta cuando haya condiciones económicas”, zanjó.

“El año pasado en estas fechas los trabajadores del país estaban en las calles exigiendo aumento salarial. Pasó todo un año y Nicolás Maduro no dio aumento de salario. Hoy la historia continúa. Los maestros y demás sectores están en la calle hoy exigiendo aumento salarial y protestando contra las condiciones de esclavitud laboral que impuso Nicolás Maduro. No es solo que desapareció el salario, es que no se respeta el contrato colectivo, no hay condiciones laborales, no existe ni siquiera Ley del Trabajo en Venezuela”, expresó el excandidato a las primarias opositoras, Andrés Velásquez.

¡Elecciones ya!

Trabajadores de las empresas básicas de Guayana tomaron el derecho de palabra para recordar que el cambio de modelo político representaría una resolución de conflicto. Sobre esto exigen “elecciones ya” al Estado venezolano, así como medirse en los comicios con la ganadora de las primarias opositoras celebradas el pasado 22 de octubre, María Corina Machado.

“Hay que reivindicar todas las luchas. El entendimiento y comprensión es importante con una visión amplia del futuro y lo que les queda a las nuevas generaciones. Te equivocaste, patrón Estado, tú, Nicolás Maduro y todo tu conjunto, te has equivocado. Esta es la línea que el pueblo de Venezuela escogió a través de nuestra candidata, María Corina Machado, para llevarla a la presidencia de la República y que haya autonomía y libertad. Para escoger nuestros sindicatos y discutir nuestras contrataciones colectivas. Aquí nadie hable de construcción de salario, el salario ya está construido. De allí en adelante, con la consciencia de cómo estos criminales acabaron con este país, lo recuperaremos”, expresó César Soto, dirigente sindical del movimiento laboral Unidad en la Coincidencia.