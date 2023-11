Venanzio Cipollitti: las interrupciones eléctricas impiden la vida continua del ciudadano y de las empresas

Contabilizar las interrupciones de energía eléctrica en Ciudad Guayana puede ser una tarea desalentadora para quien se la proponga, ya que en diferentes sectores de San Félix y Puerto Ordaz son reportados frecuentemente durante los siete días de la semana.

La “nueva normalidad” en los informes emitidos por la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) vía X, antes Twitter, son anuncios sobre trabajos de mantenimiento correctivo y preventivo que implican mínimo seis horas sin electricidad en las parroquias donde se tiene previsto realizar las labores.

De acuerdo con los comunicados de Corpoelec, las prácticas de conservación y reparación incluyen tareas de limpieza e inspección de transformadores de corriente para evitar averías y fallas; sin embargo, después de haber sido realizados tales procedimientos, desde las parroquias Universidad, Unare, Cachamay, Vista al Sol y otras del municipio Caroní, continúan llegando reportes de cortes de electricidad inesperados que se extienden durante varias horas.

En el marco del acto inaugural de la empresa Inteligensa en Ciudad Guayana, en el Centro Comercial Ciudad Alta Vista II, su presidente y fundador, Venanzio Cipollitti, declaró a Correo del Caroní que el servicio de energía eléctrica es indispensable para llevar una vida normal y que las constantes interrupciones del mismo afectan de manera directa al desarrollo personal, comercial e industrial de Venezuela.

“Imagínate, llegas a tu casa y si no hay electricidad, los alimentos se te dañan, no puedes cocinar, no puedes ver televisión y, en algunos casos, incluso quedas incomunicado”.

“ Creemos en Ciudad Guayana, creemos en toda Venezuela realmente y estamos esforzándonos bastante para poner nuestro grano de arena para que nuestro país crezca”, Venanzio Cipollitti

A propósito, el también ingeniero electrónico venezolano, Boni Garófalo, quien ha trabajado en La Electricidad de Caracas por más de 30 años realizando proyectos eléctricos en centros comerciales, en la industria y edificios grandes de vivienda señaló que “la situación que vive el país eléctricamente es bien delicada, porque no hay suficiente capacidad de generación de electricidad para la demanda que se tiene, y como consecuencia de eso se producen racionamientos que pueden ser programados o no, evidentemente”.

Ante una situación compleja y con innumerables antecedentes en torno a ella, el municipio Caroní y toda Venezuela sufren la paralización de hospitales, empresas e incluso afectaciones en la vida del ciudadano común cuyas actividades diarias se paralizan por las interrupciones del servicio de electricidad.

La crisis energética generalizada se extiende a la escasez de combustible y agua potable debido a que si no hay luz, no pueden operar las bombas en ciudades y campos. Ante ello, los ingenieros consideran necesario crear alternativas que permitan a los comercios y a los ciudadanos estar preparados para atravesar los racionamientos.

Tanque de energía para hogares y empresas

Inteligensa es una empresa que tiene 36 años fundada en Venezuela al servicio de la banca, dedicándose a la fabricación de tarjetas bancarias y a proveer puntos de venta, “tenemos miles de comercios que dependen de nosotros y ahora estamos entrando en el área de estaciones de energía eléctrica, que son un almacén de energía que se habilita cuando hay interrupciones en el servicio, algo muy recurrente en nuestro contexto”, declaró el ingeniero Cipollitti, quien explicó a este medio el funcionamiento de un nuevo equipo cuyo beneficio es similar al de una planta eléctrica.

El ingeniero recalcó que es derecho de los ciudadanos contar los servicios básicos y lamentó lo atrasadas que se pueden ver las labores en una empresa por la falta de electricidad. Como alternativa, su propuesta es que los empresarios se apoyen en el nuevo dispositivo para suministrar energía que Inteligensa trae a Ciudad Guayana.

Este nuevo equipo no necesita combustible, no hace ningún tipo de ruido y permite conectar artefactos directamente en él, incluso cargar teléfonos celulares, y su batería dura más de cinco horas.

“Mira cómo funciona, ahora voy a quitarle la luz al local, y al tener el soporte del tanque de energía seguimos trabajando como si nada, porque esa cajita que tú ves allí tomó el control y te sigue suministrando energía por varias horas además. Al regresar la luz, miras la transición y te das cuenta de que no parpadeó siquiera porque ese proceso es de 20 milisegundos. No hay combustible de por medio, no hay humo, no hay ruido. Con este tanque de energía a un precio muy razonable resuelves el problema de tu casa y sigues llevando tu vida normal”.

Cipollitti declaró que Inteligensa ha estado presente en Puerto Ordaz, ya que muchos comercios dependen de sus puntos de venta y servicios de banca, “lo que sucede es que decidimos hacer una inversión importante en este hermoso local porque creemos en Ciudad Guayana, creemos en toda Venezuela realmente y estamos esforzándonos bastante para poner nuestro grano de arena para que nuestro país crezca”.

Enfatizó que tienen a todo un grupo de profesionales trabajando en Ciudad Guayana, pues su deseo también es generar fuentes de trabajo en la zona.

El presidente de Inteligensa invitó a todos los empresarios de Venezuela a “esforzarse cada vez más en permitir el desarrollo de nuestro país”, y agregó “yo invito a los jóvenes a quedarse y a aquellos que se han ido, pues anímense, porque esto se pone bueno. Personas como nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo para crear fuentes de trabajo”.

Con respecto al funcionamiento del tanque de energía, Garófalo explicó que estos equipos pueden suministrar energía para máquinas de facturación e iluminación e incluso a algunos equipos de quirófanos, ya que el dispositivo trabaja con distintos voltajes.

– ¿En qué se diferencia este nuevo equipo de una planta eléctrica tradicional?

– Son completamente diferentes, las plantas eléctricas están movidas por dos motores, ya sean de gasolina, diesel o gas; queman combustibles fósiles, producen ruido y aparte de eso tienen la complicación de estar obteniendo combustible, pero el combustible se acaba y es evidente que no puede ser obtenible en cualquier lado, inclusive, uno va a comprar gasolina en una bomba y no te lo venden, tienes que hacer maromas para poderlo conseguir. Este aparato no contamina, es silencioso, puedes dormir al lado de él porque físicamente no causa ninguna complicación.

Delia Chaparro de Guedez, presidente de la Fundación Dejando Huellas de Fedecámaras Bolívar, quien también estuvo presente en la inauguración de Inteligensa de Puerto Ordaz, ofreció declaraciones a Correo del Caroní sobre lo que a su parecer puede significar lo que definió como “una luz de esperanza para los guayaneses”.

“Primero opino que hay gente que sigue creyendo en Venezuela, que esa es la parte positiva, que todos tenemos que ver porque este es el único país que tenemos y el único que tenemos que construir y seguir construyendo. Yo aplaudo a la gente de Inteligensa que ha venido a Guayana a traer su tecnología, a crear fuentes de trabajo y a seguir cumpliendo con el desarrollo de esta devastada región por ahora, pero aquí estamos nosotros los guayaneses para sacarla de donde tengamos que sacarla”, finalizó.