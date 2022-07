Denuncian cuarta perforación de cucharones en Palanquillas y critican silencio de la administración de Néstor Astudillo

Según las denuncias de los trabajadores, la administración de la Siderúrgica del Orinoco Alfredo Maneiro continúa sin dar respuesta a los accidentes que tienen lugar en planta, lo que los mantiene expuestos a situaciones de riesgo agravadas por el incumplimiento en la entrega de equipos de protección personal. El pasado sábado, por segunda vez en el año, explotó el horno 1 de la Acería de Palanquillas, único operativo dentro de la planta.

Durante los dos primeros trimestres del 2022, los sidoristas aseveran que han ocurrido cuatro accidentes en esta área de la empresa relacionados con la avería de hornos y perforación de cucharones, equipos que trabajan con acero líquido a altas temperaturas, por lo que este tipo de inconvenientes pueden resultar en quemaduras y daños severos para la salud de los trabajadores, quienes además trabajan sin los equipos de protección requeridos como cascos o botas de seguridad, ya que desde 2012, según los trabajadores, la empresa incumple con la entrega de los mismos.

“Esta es la cuarta vez que se perforan los hornos de la Acería de Palanquillas. En 2021 también se vivieron cuatro accidentes de este estilo. Este horno ya se ha perforado anteriormente, se supone que lo repararon, pero como no se hizo cambio de ladrillos, se volvió a perforar”, explicó Carlos Ramírez, delegado de prevención con una trayectoria de 35 años en la empresa.

Hasta ahora, la estatal no se ha pronunciado al respecto ni ha emitido ningún tipo de información sobre las denuncias de los trabajadores acerca de las condiciones de inseguridad y los accidentes en planta.

Tampoco ha reincorporado al personal que pertenecía al área de seguridad industrial, delegados de prevención y analistas de seguridad, según las denuncias, estos trabajadores permanecen como no requeridos tras la pandemia.

Durante el mes de junio un trabajador sufrió quemaduras de segundo grado en el rostro, tras la perforación de uno de los cucharones de la acería.

Los hornos y cucharones ubicados en planta se usan para transformar el acero a su forma líquida a través de altas temperaturas. Tanto hornos como cucharones están revestidos de ladrillo, según el análisis de los trabajadores, la mala calidad de este material es la causa de los constantes accidentes.

“Los ladrillos que se están utilizando no son los más idóneos. Se están utilizando ladrillos refractarios, no se hacen las correcciones, no se hace mantenimiento preventivo… Todo eso es para garantizar que estos accidentes no pasen. Eso es un accidente serio, se deben activar las alarmas de seguridad. En Sidor no se está cumpliendo la política de seguridad. La mayoría de los delegados de prevención están fuera de planta”, expresó un delegado de prevención de la compañía.

Asimismo, el trabajador explicó que es necesario reactivar los comités de seguridad, los cuales deberían informar qué pasa cuando ocurren este tipo de accidentes.

“Estos comités estaban integrados por personal de seguridad industrial, miembros de la directiva y dirigentes sindicales. Quienes debían reportar e informar qué pasó y cómo evitar que sucedan este tipo de incidentes”, explicaron los denunciantes.

Los sidoristas criticaron el silencio por parte de la empresa, ya que hasta ahora la compañía no ofrece ningún tipo de dato sobre los hechos ni las medidas que se están tomando para evitar situaciones riesgosas para el personal.

“Los delegados de prevención entregaban un informe mensual sobre la seguridad industrial, se reportaban todas las condiciones inseguras y cuáles eran las respuestas de la empresa. Esto se entregaba a la administración y al Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (Inpsasel). Nada de eso se está haciendo. Sidor no cumple con las políticas de seguridad”, esgrimió un trabajador.