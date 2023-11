Concejales del municipio bolivariano Angostura denuncian incumplimiento de la Cámara Municipal de orden judicial

El concejal del municipio bolivariano Angostura, Jorge Gourmeitte, en compañía de los ediles Jesús Arias y Norkeli Fernández, denunciaron a la Cámara Municipal por “intransigente y negativa a las órdenes que le dio la ciudadana jueza del municipio bolivariano Angostura, en este caso en la inspección extrajudicial hecha a la Cámara Municipal”.

“Queremos decir que ahí se evidenció, dentro de la inspección extrajudicial, hechos que nos obligan a nosotros de manera responsable, democrática, en función de nuestros deberes, y que denotan elementos que nos sirven para ir a instancias superiores, porque allí se practicó una inspección judicial, pero hubo la negativa total del cuerpo colegiado de la Cámara Municipal en cuanto al desacato. Hicieron caso o una omisión sobre los acuerdos que hubo”, expuso Gourmeitte.

Para el edil, el desacato a la orden judicial es un elemento para proceder ante el Juzgado Contencioso Administrativo.

“Creo que amerita allí una intervención de lo más urgente. El ciudadano alcalde, conjuntamente con la cámara, han demostrado que hay una asociación muy en contra de los principios democráticos, de los principios políticos y administrativos de esa Alcaldía”, agregó.

Sobre la inspección judicial recordó que hay un proyecto aprobado con monto asignado, pero no se cumplieron los procedimientos relacionados con los mecanismos para la licitación de la obra.

“Aunque había los montos ya aprobados, se dieron otros montos dentro del marco. Se aprobaron otros montos por parte de la mayoría de los concejales de la Cámara Municipal”.

Gourmeitte expuso como otro hecho irregular la obra aprobada por el alcalde, una vía agrícola para la cual, según el edil Jorge Fayola, el burgomaestre había prestado su maquinaria para hacer parte de esa obra.

“Bueno, imagínense, si eso estaba ya sustanciado con su monto aprobado en el Consejo Federal de Gobierno. Inclusive, eso se aprobó el 30 de septiembre del año pasado y se ejecutó en enero, cuando ya el dólar en septiembre estaba en 8,50 bolívares y en enero estaba casi 25. Bueno, ahí hay un déficit que se tenía que haber reconducido y no se hizo por ningún lado. De manera que eso allí amerita una investigación, no hay una claridad sobre el tema, y en la memoria y cuenta del alcalde no se refleja nada en absoluto, y la empresa que realizó solamente una información general”.

Más irregularidades

El también asesor legal y fundador del Movimiento de Trabajadores Ferromineros Todos (MTFT 1028) hizo además denuncias referentes al tema laboral.

Se dirigió específicamente a Alfredo Spooner, director del Ministerio del Trabajo en Bolívar y destacó el incumplimiento de la cláusula 54, que contempla el beneficio de abastos en Ferrominera Orinoco.

“En vista de esta realidad, nosotros hemos tenido años tratando de conciliar y anunciar la realidad en cuanto al monto de lo adeudado a los trabajadores. Es bueno recalcar que esta cláusula tiene dos modalidades que tienen que ver con los derechos humanos de los trabajadores. Forma parte de la alimentación de los trabajadores y de su familia, y tiene también connotación salarial. Hay el cheque abasto total y el parcial. El total es toda la cantidad del cheque abasto, el 100%, y el parcial forma parte de 25% de la deuda”, detalló.

Recordó que se han hecho los ajustes y la empresa Ferrominera hizo un pago hace unos años. Sin embargo, cuestionó que Spooner planteara un pago por debajo de lo adeudado, cuando -aseguró- el monto de lo adeudado debería estar por encima de los 50 mil dólares para cada trabajador.

“Eso es un dato que nos dan nuestros asesores en función de los montos y que, por supuesto, debido a cómo se maneja la inflación en el Estado venezolano, eso seguro va a ser ascendente. En estos momentos nosotros vamos a los tribunales a introducir también en las contenciones administrativas todo lo que tiene que ver con la demanda y la deuda a los trabajadores”, sostuvo.

Gourmeitte señaló que Ferrominera ha tenido en los últimos meses una transformación desde el punto de vista social, deportivo y de salud. Sin embargo, insiste en que toca “reivindicar todo lo que tiene que ver con la parte de los recursos, la parte monetaria, las deudas que tiene la empresa y, en ese sentido, el movimiento de trabajadores ferromineros está haciendo lo posible, está tirando los puentes para conversar, hablar de manera civilizada con el nuevo presidente de la empresa, Aldo Cantafio, para darle respuesta a los trabajadores”.

Son alrededor de 9 mil trabajadores los afectados por las deudas por concepto de abasto. “Ahí entran no solo los activos, sino pensionados, jubilados y sobrevivientes, personas que murieron ya y que ese beneficio no fue gozado. Nosotros vamos a hacer lo posible desde el punto de vista legal, que se retribuya a todos los trabajadores y sus familiares sus beneficios que fueron negados”, aseveró.