Cámara de Comercio: “Bolivarenses pasan horas haciendo colas en estaciones de servicio dolarizadas”  

A través de nota de prensa institucional, la junta directiva de la Cámara de Comercio e Industrias del estado Bolívar alerta que aunque hace aproximadamente dos meses fue anunciado que se surtiría de combustible todos los días en la entidad, regresaron las colas en las estaciones de servicio por gasolina dolarizada o subsidiada.

Julio Díaz, presidente de la cámara, indicó que en junta directiva es un tema recurrente de discusión ya que afecta sectores clave de la economía de la ciudad. “Nos preocupa que el sector económico deje de producir, que la economía se estanque al agravarse esta situación del combustible, ya ni siquiera dolarizada los bolivarenses escapan de las colas por largas horas”, expresó.

Díaz destacó además que la situación aumenta el costo del flete de la mercancía, cuyo valor se incrementa desde Ciudad Bolívar hacía el sur, debido a la extensión territorial del estado Bolívar. Ante esto, los empresarios solicitan una solución pronta y expedita al problema del combustible en Bolívar, “Cuánto tiempo más vamos a esperar, los bolivarenses no merecemos este trato, tenemos más de tres años en colas y probando a través de sistemas de ensayo y error, pedimos vivir en condiciones normales para poder producir en esas mismas condiciones”, indicó.

El proceso

Abelardo Pérez, usuario de estaciones de gasolina subsidiada, manifestó que para surtir combustible se debe crear un usuario en la página de la Gobernación: Sisgecom. “Pero ahorita no está creando usuario, allí hay que registrar el vehículo y se agarra un número de cola virtual, tengo que estar pendiente de la hora que salga el comunicado, me ha pasado que a tan solo veinte minutos de haberlo publicado, ya no hay números, y es muy difícil que vuelva a agarrar”.

En el caso de la gasolina a precio internacional, como solo venden tres veces a la semana los bolivarenses están haciendo cola de un día para otro, y los fines de semana desde el viernes; sin embargo, dicen que todavía existe la posibilidad de que lleguen temprano en la mañana y puedan surtir el tanque. (Con información de Ccieb)