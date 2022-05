Aseguran que producción agrícola en Anzoátegui ha bajado 80% por falta de insumos

El luchador social agrario y líder de la Red Socialista de Campesinos (Redsocampa) en Anzoátegui, Gilberto Castillo, señaló que la producción agrícola en la entidad ha bajado 80% en los últimos cinco años debido a la falta de insumos y herramientas para la siembra.

“La masa campesina está en el olvido. No tenemos insumos de ningún tipo, ni maíz, ni herbicidas ni fertilizantes y mucho menos maquinarias porque la Empresa de Producción Social (EPS) Pedro Camejo, que alquilaba las máquinas en Aragua de Barcelona y El Tigre, ya no funciona, como que no tuvo el impacto que ellos esperaban”, expresó.

Costos

Según Castillo, quienes deseen trabajar las tierras en la zona centro de la entidad se deben enfrentar a la dolarización de los precios, en los diferentes comercios privados.

“Si 92% de los fertilizantes se produce en el Criogénico de Jose, por qué nosotros tenemos que comprar el saco de 50 kilos a $60. Eso es muy exagerado. Y así sucede con las semillas”, resaltó.

En este sentido Castillo, en nombre de los 48 mil productores de la entidad, hace un llamado a las autoridades nacionales y estadales para que los apoyen con lo necesario para sembrar, ante la llegada de las lluvias, cuando las condiciones son las más favorables.