Andrés Velásquez: lo que sucedió con las empresas de Guayana fue algo deliberado

El 1 de mayo no fue un día de celebración para los trabajadores guayaneses, quienes se movilizaron bajo la organización de Vente Venezuela, partido político de oposición, para salir a marchar y exigir mejoras en sus condiciones laborales y salarios dignos, derechos establecidos en el artículo 91 de la Constitución Nacional.

El coordinador de asociaciones ciudadanas de Vente Venezuela, Ramón Bejarano, aseguró que la finalidad de la protesta es defender las bases de la Constitución y los derechos de los trabajadores. Desde 2018, a través del memorándum 2792, Nicolás Maduro erradicó la figura de los contratos colectivos despojando a los empleados de las empresas.

Un salario irrisorio

Tras el incremento salarial, la Corporación Venezolana de Guayana informó a través de un comunicado oficial que no le era posible cumplir con sus compromisos de nómina. Posteriormente hicieron entrega de una caja con pollo, mortadela y sardinas a los trabajadores, quienes lo consideraron una burla y denunciaron que parte de los alimentos llegaron en mal estado.

Al respecto, el dirigente de La Causa R, Andrés Velásquez, aseguró que las violaciones a los derechos laborales no se circunscriben al estado Bolívar, sino que es una problemática que afecta a todo el país. Velásquez demostró preocupación con respecto a la coacción de la libertad sindical, asegurando que esto ratifica la falta de democracia en el país.

“El ejercicio de la lucha laboral independiente solo es posible en democracia. Los contratos colectivos desaparecieron. El salario desapareció. Se desmejoraron las condiciones de higiene, seguridad y medio ambiente en el trabajo”, declaró.

Días antes de la manifestación, trabajadores de la Siderúrgica del Orinoco (Sidor) se mantuvieron de brazos caídos ante la precarización salarial. Los sidoristas alegaron que deberían estar ganando entre 2.500 y 3 mil bolívares, pero apenas llegan a 800, en consecuencia, solicitaron el ajuste correspondiente al aumento.

– ¿Tiene alguna expectativa con respecto a las conversaciones que se están llevando a cabo bajo la supervisión de la Organización Internacional de Trabajo?

–No hay ninguna posibilidad de restablecer los derechos laborales en un país que no tiene libertad. Eso no existe. Nosotros teníamos prácticas de libertad sindical y derechos laborales: todo eso desapareció desde que llegó este sistema dictatorial. Hoy por hoy la convocatoria en un 1 de mayo es continuar luchando para restablecer el trabajo decente, salario digno y seguridad social en Venezuela.

– ¿A quién responsabiliza de la crisis de derechos laborales en Venezuela?

– A Maduro. Nicolás Maduro. Antes que él, Hugo Chávez. Lo que sucedió con las empresas fue algo deliberado, esto no fueron malas políticas económicas. Esto fue deliberado, ya que regímenes como estos que establecen control social no les interesan sociedades productivas ni economías que crezcan. Solo les interesa que la población dependa de las migajas del Estado, controlarlo a través de todo lo que viene ocurriendo. Se retribuye la fuerza laboral con una mortadela, con dos pollos, con una bolsa de comida. El salario es una burla. Un salario que no alcanza ni para garantizar la canasta básica alimentaria, no es salario.

Velásquez aseguró que la visita y diálogo que sostuvo Juan Guaidó con los trabajadores es una invitación a la lucha. Asimismo expresó que es una esperanza para la clase trabajadora.

El gobierno obrero: manipulación gubernamental

Rachid Yasbek, coordinador general de Primero Justicia en el estado Bolívar, aseguró que los trabajadores han sido marginados durante la gestión de Maduro; asimismo explicó que la fachada de que “el trabajador iba a tomar el control de la empresa” no fue más que manipulación gubernamental.

El político indicó que su partido tiene grandes expectativas en cuanto a la instalación en el país de una oficina de la Corte Penal Internacional y con la visita de la Organización Internacional del Trabajo, institución a la que se le había bloqueado la entrada.

Agregó que Guayana fue ejemplo de contrataciones colectivas. “Hay cláusulas que fueron nuevas en el espectro de contratación colectiva mundial. Era materia de estudio en derecho laboral. No sé si el resultado de las reuniones será favorable hacia nosotros, pero espero que se vea la realidad de lo que estamos viviendo un Guayana”, dijo.

Actualmente una comisión de alto nivel de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) se encuentra instalada en el país, para atender denuncias de violaciones de derechos laborales que datan desde 2015.

En esta ronda de negociaciones la OIT también se encargará de evaluar si fueron atendidas por el gobierno de Nicolás Maduro, las recomendaciones de la Comisión de Encuestas del organismo, en cuanto a cesar los actos de violencia, amenaza, persecución e intimidación contra organizaciones de empleadores y trabajadores.