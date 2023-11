Ideas para transformar el sistema de salud

The Venezuelan public healthcare system has faced multiple deficiencies for decades, but the problems worsened twenty years ago and became highly critical since 2016, when it was declared that the country was experiencing a complex humanitarian emergency, which has not been overcome seven years later.

Despite the lack of official data (health indicators have not been published since 2016), the healthcare emergency is evident. Hospitals lack supplies, healthcare personnel have decreased due to emigration and a lack of replacements due to the crisis in medical and nursing schools, infectious diseases are resurging, children and adolescents are not being adequately vaccinated, and non-communicable diseases are not being properly controlled, among other issues.

All of this results in a widespread emergency, with effects felt by the entire population, but it is more critical in vulnerable populations, rural areas, and regions other than Caracas.

Given the complex humanitarian emergency, the lack of institutional capacity, and economic constraints due to the reduced available resources, Prodavinci brought together four physicians and specialists in various fields of medicine, including public policy, to explore how the definition of the Venezuelan healthcare system could be transformed in light of its current limitations.

El sistema público de salud venezolano ha enfrentado múltiples carencias por décadas, pero los problemas se agudizaron hace veinte años y se hicieron altamente críticos desde el año 2016, cuando se declaró que el país atravesaba una emergencia humanitaria compleja, la cual no ha sido superada siete años después.

Pese a la falta de cifras oficiales (no se publican los indicadores de salud desde el año 2016), la emergencia sanitaria es evidente. Los hospitales carecen de insumos, el personal sanitario se reduce por la emigración y la falta de relevo debido a la crisis en las escuelas de Medicina y Enfermería, las enfermedades infecciosas resurgen, no se vacuna suficientemente a los niños y adolescentes, y las enfermedades no transmisibles no se están controlando adecuadamente, entre otros problemas.

Todo esto se traduce en una emergencia generalizada, cuyos efectos padece toda la población. Pero que es más crítica en las poblaciones vulnerables, localidades rurales y regiones distintas a Caracas.

Partiendo del condicionante que implica la emergencia humanitaria compleja, la falta de institucionalidad y las limitantes económicas debido a la reducción de recursos disponibles, en Prodavinci reunimos a cuatro médicos y especialistas en distintas áreas de la Medicina, incluyendo políticas públicas, para explorar cómo podría transformarse la definición del sistema de salud venezolano ante las limitaciones actuales.

https://transformarlasalud.prodavinci.com/