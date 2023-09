Ronald Acuña Jr se acerca al club de los 40-40

Atlanta.- En medio del último festival de jonrones de los Bravos, el venezolano Ronald Acuña Jr. ofreció más razones para creer que podría unirse al exclusivo club 40-40 y convertirse en su miembro más singular.

Acuña fue responsable de dos de los cinco cuadrangulares que conectaron los Bravos mientras ponían fin a una seguidilla de tres derrotas con una victoria 8-5 sobre los Cardenales la noche del jueves en el Truist Park. Su tercer juego con múltiples bambinazos de la campaña lo dejó a seis jonrones de conseguir la quinta temporada de 40 jonrones y 40 bases robadas en la historia de la LA/LN.

“He estado jugando con Ronald desde el 2016, y en este punto, nada realmente me sorprende ya”, dijo el abridor de los Bravos, Max Fried. “Es así de talentoso y así de bueno. Siempre ha sido capaz de hacerlo, pero realmente tener la temporada que está teniendo hasta ahora y estar tan cerca de ese logro, no me sorprende, pero también es extremadamente impresionante. Puede estar tan en fuego como cualquiera”.

Acuña, que tiene cinco cuadrangulares en sus últimos siete juegos, jonroneó contra el primer lanzamiento de Adam Wainwright del juego para registrar su sexto bambinazo abriendo las acciones de la campaña y el 32do de su carrera.

El jardinero derecho de los Bravos añadió otro vuelacercas solitario ante el primer lanzamiento de Wainwright en el sexto para aumentar a 34 su total de jonrones de la temporada. También tiene 63 bases robadas, líder de MLB.

“Es probablemente la primera vez en mi carrera en la que un tipo te batea un jonrón ante un lanzamiento y luego está listo para el mismo lanzamiento en el siguiente turno”, dijo Wainwright. “Pero ejecutó a la perfección. La pelota estaba abajo y lejos, fuera del plato y bajita, y él la bateó hacia el centro. Es asombroso. Es realmente impresionante lo que puede hacer”.

Acuña se convirtió en el primer jugador en sumar 30 o más jonrones y 60 o más bases robadas el pasado fin de semana en el Dodger Stadium. Si batea seis vuelacercas más, se unirá al cubano José Canseco (1988), Barry Bonds (1996), Alex Rodríguez (1998) y el dominicano Alfonso Soriano (2006) como los únicos jugadores con una temporada 40-40. Ninguno de esos cuatro jugadores robó más de 46 bases durante sus temporadas de 40 batazos de vuelta completa.

Por lo tanto, Acuña podría convertirse en el primer miembro del club de los 40-60, o tal vez incluso del club de los 40-70.

“Todo es posible”, dijo Acuña. “[40-40] nunca fue el objetivo. Pero ahora que está a la vista, estaría bien. Pero con la temporada a punto de terminar y los números como están, parece que la cosa se está apretando y que se nos acaba el tiempo”.

¿Podrá Acuña jonronear seis veces en los últimos 23 juegos o sólo dos veces más de lo que lo ha hecho en los últimos siete encuentros? La botó 12 veces durante un lapso de 23 juegos del 21 de julio al 15 de agosto del 2019. Bateó nueve cuadrangulares en un lapso de 23 cotejos, tan recientemente como del 10 de junio al 5 de julio.

“Nada de lo que haga me va a sorprender”, sentenció el manager de los Bravos, Brian Snitker.

Acuña ya se encuentra en aguas desconocidas. Antes de este año, nadie había conseguido más de 52 bases robadas durante una temporada de 30 jonrones. Tampoco nadie había sumado más de 28 bambinazos y al mismo tiempo 60 bases robadas en una campaña.

Pero ahora que Acuña está tan cerca, añadir 40-40 a su currículum de potencial JMV de la L.N. parece ciertamente atractivo.

“Ves el trabajo que hace todos los días”, dijo Fried. “No se toma ni un turno libre. Día tras día, ser capaz de salir al terreno e impactar el juego de la manera en que lo hace es lo más impresionante”. Mlb.com