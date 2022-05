Rafael Nadal a octavos sin miramientos

Roma.- El tenista español Rafael Nadal se impuso sin miramientos en su estreno en el Masters 1.000 de Roma ante el estadounidense John Isner, al que apeó del torneo en dos sets, 6-3 y 6-1.

Nadal no especuló. Saltó a una pista central volcada con su presencia y devolvió el cariño en forma de una contundente victoria, manteniendo las altas expectativas que despierta en un Foro Itálico expectante.

El manacorí jugó con el viento a favor desde el calentamiento, cuando los presentes le dedicaron una sonora ovación al escuchar su nombre y verle saltar raqueta en mano hacia el centro de la pista.

Partido muy limpio del actual número cuatro del mundo, que no cedió un solo servicio, movió al espigado jugador estadounidense (2.08m) y le castigó con precisas dejadas que, de nuevo, levantaron al público italiano.

A Nadal le bastó con una simple rotura de servicio para agenciarse el primer set, el más igualado de la contienda, en el que Isner resistió las embestidas pero no hizo sufrir a su oponente.

Ya en el segundo envite, Rafa desplegó su buen juego y demostró su buena condición física, arrollando a un Isner que no pudo hacer nada para parar el torbellino que tenía en frente. Encarriló el partido rompiendo el saque en el primer juego de la segunda manga y poniendo una ventaja de dos juegos en el marcador, pero terminó por sentenciar la contienda rompiendo el tercer y el quinto saque de Isner para rubricar el 6-1 definitivo.

Nadal, dominante, terminó con el estadounidense en algo más de una hora y cuarto, y se medirá ahora al canadiense Dennis Shapovalov, que eliminó al georgiano Nikoloz Bashilasvili.

«No me preocupa tanto el torneo»

El tenista español Rafael Nadal confesó que, debido a la lesión que le apartó de las pistas el pasado marzo durante casi dos meses, no piensa en una posible semifinal contra el serbio Novak Djokovic porque no contempla el torneo a «largo plazo» porque está más centrado en el «día a día».

«Si me enfrentara a Djokovic sería una gran noticia porque significaría que he ganado varios partidos, pero no me preocupa tanto el torneo a largo plazo como me preocupa el día a día», declaró a EFE en rueda de prensa tras su victoria contra el estadounidense John Isner en segunda ronda.

«No tomo estos torneos como preparación para ningún otro, porque son eventos históricos. Pero ahora estamos en una perspectiva diferente tras la lesión.

Estoy más centrado en mi mejora diaria más que en los rivales, pensando en lo que tengo que hacer para mejorar, aunque lo más importante es sentir que estoy en una línea ascendente», explicó.

Nada más terminar su partido ante el estadounidense, el balear ha completado una sesión de entrenamiento: «He hablado claro desde mi vuelta. Quiero recuperar las mejores sensaciones y recuperar cosas que he perdido. Necesito entrenar el máximo para estar bien en dos semanas. Mañana es lo importante, pero no puedo permitirme perder oportunidades de recuperar», sentenció el español.