Verstappen una nueva y última “pole”

Abu Dabi.- El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) se llevó este sábado la ‘pole position’ en el Gran Premio de Abu Dabi, la duodécima de su espectacular 2023, un año en el que empezó saliendo primero en el de Baréin y lo terminará arrancando desde esa misma posición en el último de la campaña.

El español Fernando Alonso (Aston Martin), por su parte, saldrá séptimo y el mexicano ‘Checo’ Pérez noveno este domingo, tras una calificación en la que el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) quedó segundo y el australiano Oscar Piastri (McLaren), tercero.

Por detrás, el británico George Russell (Mercedes) será cuarto, el británico Lando Norris (McLaren) quinto y el japonés Yuki Tsunoda (Alpha Tauri), sexto, tras una calificación con un claro referente.

‘Mad Max’, flamante tricampeón del mundo, lideró las tres tandas de la sesión de clasificación, en la que el neerlandés se mostró tan dominador de la Formula Uno como lo hizo durante todo 2023, en el que venció en 18 de las 21 carreras de la temporada.

El neerlandés marcó su mejor tiempo cuando aún faltaban más de cinco minutos para finalizar la sesión y cuando todos los pilotos pensaban que tenían una oportunidad para superar ese registro.

Sin embargo, el británico Lando Norris (McLaren) no aguantó los tres sectores al ritmo del primero, pese a haber pintado de ‘morado’ el primero; Leclerc se acercó pero no lo suficiente y se quedó a algo más de una décima, y Russell no consiguió batir el tiempo del tricampeón, que terminó llevándose la pole a pesar de no superar su tiempo en su segundo intento.

Así, Verstappen, con un tiempo de un minuto, 23 segundos y 445 milésimas, quedó 139 milésimas por delante de Leclerc y a 337 de Piastri, que sorprendió al superar a su compañero de equipo, el británico Lando Norris, que saldrá quinto, posiciones que permitirán a McLaren defender su cuarta plaza ante los Aston Martin, pues a pesar de que Alonso saldrá séptimo, el canadiense Lance Stroll lo hará décimo tercero.

Por detrás de Alonso saldrán el alemán Nico Hulkenberg (Haas), Pérez y, en décima posición, el francés Pierre Gasly (Alpine), que superó en la Q2 al británico Lewis Hamilton (Mercedes) por 81 milésimas y que no pudo participar en la última ronda.

Tras Hamilton saldrá el francés Esteban Ocon (Alpine), Stroll, el tailandés Alex Albon (Williams), que acabó décimo cuarto, y el australiano Daniel Ricciardo, décimo quinto.

No tuvo suerte el español Carlos Sainz (Ferrari), que terminó decimosexto al no poder conectar con una buena vuelta en la Q1, después de un fin de semana en el que apenas pudo rodar pues al inicio de la segunda sesión de entrenamientos se chocó contra los muros y no pudo continuar.

Tras él saldrán el danés Kevin Magnussen (Haas), que partirá décimo séptimo este domingo, el finlandés Valtteri Bottas (Alfa Romeo), que acabó décimo octavo, el chino Guagyou Zhou (Alfa Romeo), que terminó décimo noveno en la Q1, y el estadounidense Logan Sargeant (Williams), que acabó vigésimo.