Tosha Schareina sorprende en el prólogo de las motos

Al Ula.- El piloto español Tosha Schareina, que se estrena con una moto del equipo oficial Honda en el rey de los rallies, consiguió su primera victoria en el Dakar al vencer en el prólogo de motos con un tiempo de 17 minutos y 35 segundos, doce segundos menos que el australiano Daniel Sanders, que quedó segundo.

Schareina lideró una corta especial de 27 kilómetros en la que el piloto de Botsuana Ross Branch terminó tercero y en la que el vigente campeón, el argentino Kevin Benavides, acabó noveno.

Por su parte, el motorista castellonense Joan Barreda finalizó décimo sexto en su estreno con el equipo indio Hero, con un tiempo de 19 minutos, tras caerse a la mitad del recorrido.

De 28 años, Tosha, piloto valenciano aunque nacido en Alemania, se unió a Honda en verano y fue segundo en el Sonora Rally y primero en el Baja España Aragón en sus primeras carreras con la moto del conjunto oficial japonés. Tras ello, quedó quinto en el exigente ‘rally’ de Marruecos, por lo que sus buenos resultados hacen pensar que puede convertirse en la gran apuesta española en la categoría de motos.

La etapa no deparó grandes sorpresas, aunque confirmó el buen ritmo de Hero, el equipo en el que está enrolado Barreda: Branch, compañero suyo, terminó tercero a apenas diecinueve segundos del valenciano, que en la tarde de este viernes elegirá el lugar de salida para mañana sábado.

La primera etapa del Dakar 2024, que cubrirá el recorrido entre Al Ula y Al Henakiyah con 405 kilómetros cronometrados de un total de 532, será la primera gran jornada del ‘rally’ y los primeros quince pilotos del prólogo podrán decidir a las 19.15 horas de este viernes qué posición de salida quieren.

Entre ellos estará el argentino Luciano Benavides, quien terminó quinto, aunque a apenas 26 segundos del valenciano y superando tanto al australiano Toby Price como a su hermano Kevin Benavides, segundo y primero respectivamente de la pasada edición del Dakar.

Kevin estuvo lejos de Schareina, a 56 segundos en apenas 27 kilómetros de especial, por lo que habrá que ver cuál es su estado en una etapa larga como la de mañana, con 405 km cronometrados, ya que este jueves explicó que no está al cien por ciento debido a una fractura en el peroné sufrida el pasado 3 de diciembre y de la que no se ha podido recuperar al completo.

Por su parte, el chileno Pablo Quintanilla, uno de los grandes aspirantes al Touareg pero que no aún no ha podido conseguir la victoria en la general, acabó séptimo, una posición por detrás de Sam Sunderland, quien en 2023 no pudo defender su título del Dakar, obligado a retirarse en el km 52 de la primera etapa después de caer y fracturarse el omóplato.

Así, los motoristas ultimaron este viernes sus vehículos en este prólogo de la carrera, con inicio y final en Al Ula, antes de partir a Al Henakiyah este sábado.