Jorge Martín se le acerca de nuevo a Bagnaia

Buriram.- El español Jorge Martín (Ducati Desmosedici GP23), con su doble victoria en el Gran Premio de Tailandia de MotoGP, consiguió recortar diferencias hasta sólo trece puntos con el italiano Francesco «Pecco» Bagnaia (Ducati Desmosedici GP23), en tanto que los españoles Pedro Acosta (Kalex), en Moto2, y Jaume Masiá (Honda), en Moto3, ampliaron las suyas a pesar de no vencer.

Jorge Martín volvió a «arrasar» en Tailandia, como ya lo había hecho antes en Alemania, la República de San Marino y Japón, al vencer tanto la carrera «sprint» como el gran premio, con lo que su solvencia quedó fuera de toda duda, pero lo cierto es que en la «carrera larga» del domingo en Buriram, su rival por el campeonato y líder Bagnaia, estuvo a la altura de las circunstancias en todo momento.

Bien es cierto que a ello le ayudaron los problemas de algunos de sus rivales y también las caídas, sobre todo la del español Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP22), que era tercero cuando se fue por los suelos en la decimotercera vuelta de carrera.

Martín hizo lo que tenía que hacer y además lo hizo a la perfección, para recortar nada menos que catorce puntos a Bagnaia en la pelea por el título, cuando quedan 111 puntos por repartir, o lo que es lo mismo, tres grandes premios por delante, los de Malaysia, Qatar y Comunidad Valenciana.

Tanto uno, Martín, como el otro, Bagnaia, cumplieron su cometido y no defraudaron, lo que de continuar así, sin fallos por ninguna de las dos partes, augura que la resolución del campeón de MotoGP de 2023 no llegará hasta la carrera de la Comunidad Valenciana

Pedro Acosta compite cómo campeón

El «Tiburón» del Puerto de Mazarrón, Pedro Acosta, dispuso de una ocasión, desaprovechada, de ser campeón del mundo de Moto2, y no porque no lo intentase, sino porque su compatriota Fermín Aldeguer (Boscoscuro), se mostró «intratable» a lo largo de todo el fin de semana, y su rival, el italiano Tony Arbolino (Kalex), sacó «oro» de donde parecía que no había nada que «rascar».

Aldeguer mostró un ritmo insostenible frente a todos sus rivales y ganó con autoridad, pero siempre con Pedro Acosta tras su estela -segundo-, lo que le hubiera podido valer el título, pero Arbolino tampoco falló y unas veces por su ritmo, al final, y otras por los errores en forma de caída de sus rivales, el «Tiburón» del Puerto de Mazarrón no logro su objetivo y tendrá que esperar a la carrera de Malaysia.

David Alonso completó el pleno español

En Moto3 venció David Alonso (Gas Gas), que una vez más, y van cuatro en lo que va de temporada, fue el más «espabilado» en la vuelta final, pero el interés se centraba en lo que sucedería en la pelea por el título entre el español Jaume Masiá (Honda) y el japonés Ayumu Sasaki (Husqvarna).

Una pregunta que quedó respondida muy rápidamente, pues el japonés no pudo evitar los problemas que tuvo con el cambio de marchas el español David Muñoz (KTM) en la primera vuelta, y lo embistió por detrás, yéndose al suelo sin remisión.

Tanto Sasaki como Muñoz intentaron continuar, pero ambos tuvieron que acabar tomando la calle de talleres sin posibilidad de sumar un solo punto.