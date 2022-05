Márquez, a por todo en Le Mans

Le Mans.- El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) dice llegar al circuito francés de Le Mans igual que al resto de trazados del campeonato, con la mentalidad de «ver el viernes cómo funciona la moto, el sábado intentar mejorarla y, el domingo, salir a darlo todo, pero lo importante en nuestro caso es comenzar sin un objetivo claro».

Márquez dijo no tener predilecciones a la hora de hablar de las condiciones meteorológicas, siempre protagonistas en esta zona de Francia, por lo que aclaró que «es imposible predecir las condiciones pero en mi situación actual no me importa demasiado si es en seco o en mojado; es cierto que en mojado las opciones de ganar o caerse aumentan, pero ahora estoy centrado en encontrar las mejores sensaciones, aunque en mojado, si tienes buenas sensaciones, te sale todo más fácil, pero al final mi trabajo no es otro que intentar estar lo más adelante posible independientemente de las condiciones de la pista».

El piloto de Repsol Honda destacó que en la carrera de Jerez «dimos un paso adelante en rendimiento y nos pudimos acercar a los pilotos de cabeza y después, en los test del lunes, encontramos algunas cosas que funcionaron y otras que no, no estuvieron mal, pero esperemos que nos pueda ayudar para acercarnos, aunque no será suficiente para luchar por ganar».

De su nueva situación personal y deportiva, viviendo en Madrid, el piloto de Repsol Honda destacó que «por supuesto, hay que encontrar un equilibrio y por eso cuando me trasladé a Madrid lo hice para controlar el dolor y sufrir menos, y eso lo hemos conseguido, pero ahora el segundo objetivo no es solo recuperar el hombro, sino también el brazo, y adaptar mi estilo de pilotaje para que el hombro no sufra, pero de momento se puede ver que no piloto como antes, estamos trabajando para llegar a un nivel alto con este nuevo estilo y es verdad que ya el año pasado lo hicimos en un par de carreras».

En cuanto a la polémica de la presión de los neumáticos surgida tras la carrera de Jerez con el italiano «Pecco» Bagnaia, vencedor entonces, señaló que estaba de acuerdo con él a la hora de afirmar que «una presión más baja en el neumático delantero no se traduce en un mejor resultado, quizás en ocasiones es hasta peor, pero como también dice Aleix -Espargaró-, con la mueva aerodinámica sí que es más difícil adelantar y pilotar y se hace más crítica la elección de la presión de los neumáticos, porque no tienes ese ‘efecto suelo’ en el giro en el tren delantero, y ese comportamiento no tiene nada que ver con la presión de los neumáticos».