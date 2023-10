Julio Mayora repite con su Oro Panamericano

Santiago de Chile.- Cuba inauguró este sábado su cuenta del medallero con un oro del pesista Arley Calderón en los 61 kilos de la halterofilia en los Juegos Panamericanos Santiago 2023, en tanto que el mexicano Víctor Guemez estrenó a su país con una plata en la prueba que abrió la competencia en el gimnasio Chimkowe de la capital chilena.

El isleño se impuso con un total de 279 kilogramos, gracias a un arranque de 125 kilos y un envión de 154 kilos, con el cual se reivindicó de su sexto lugar obtenido en la edición de Lima 2019.

“El arranque estuvo muy disputado, pero mantuve mi convicción para lograr la medalla de oro. Los rivales en mi categoría son de alto nivel y estuvo muy dura la competencia, pero me reservé para en el último movimiento del envión lograr mi mejor registro, porque había salido algo confiado en el arranque y eso no me permitió marcar diferencias”, confesó el medallista dorado.

Guemez también se empeñó sobre el final para superar al peruano Luis Bardales, que se quedó con el bronce con un registro total de 275 kilos, 124 de arranque y 151 de envión.

“En los últimos intentos del envión, mi entrenador me dijo que estaba para medalla y que le fuera con todo, y así lo logré. Me alegra ser la primera medalla de mi país en estos Panamericanos”, dijo Guemez.

El levantamiento de pesas también le dio una jornada productiva a República Dominicana en la categoría de los 49 kilogramos femenino, al quedarse con el oro y el bronce ganados por Dahiana Ortiz y Beatriz Pirón, mientras que la plata fue de la venezolana Katherin Echandia.

Ortiz, récord panamericano junior, cumplió con la expectativa de calzarse la dorada en una reñida competencia al acumular un total de 190 kilos (83- 107) por los 189 kilos de Echandia (84-105). Pirón, por su parte, finalizó tercera con un registro de 181 kilos con 84 de arranque y 97 de envión.

“Me siento muy orgullosa de traer la medalla de oro para República Dominicana, les agradezco a todos los que aportaron para lograr este oro panamericano. Además, estoy muy contenta porque la medalla de bronce fue para Dominicana también», complementó la ganadora.

En la última prueba del día se disputó los 73 kilogramos masculinos donde el venezolano Julio Mayora revalidó su corona de Lima 2019, ganando el oro con un total de 342 kilos, siete menos de su récord panamericano (349), y el primero para su país.

Mayora levantó 154 kilos en el arranque y 188 en envión para imponerse sobre el colombiano Luis Mosquera que registró 333 kilos (153-180) para ganarse la de plata y el mexicano Jorge Cárdenas que se quedó con el bronce con sus 317 kilos (147-170).

El levantamiento de pesas es una disciplina que en estos Juegos Panamericanos otorga puntos para el ránking olímpico. Comenzó este sábado y culminará el martes 24 de octubre.