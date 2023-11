Real Madrid golea al Cádiz y amanece en la punta

Madrid.- El brasileño Rodrygo Goes, que inicialmente no iba a jugar pero finalmente entró en el once inicial por los problemas de última hora sufridos por Brahim Díaz, abanderó la victoria en Cádiz (0-3) del Real Madrid, que se instala en el liderato de LaLiga EA Sports de forma provisional, a la espera de que el Girona cierre la decimocuarta jornada este lunes ante el Athletic.

Regresó con molestias en la rodilla derecha de los partidos de Brasil en las eliminatorias sudamericanas de clasificación para el Mundial. El italiano Carlo Ancelotti optó por reservarle en el Nuevo Mirandilla, pero la indisposición de Brahim le obligó a contar con el nuevo 10 de la Canarinha.

Lejos de acusar el desgaste y esos problemas, Rodrygo fue determinante. Se fabricó dos magníficos goles (m.14 y 64) para liquidar a un Cádiz respondón que ofreció un partido mucho más abierto de lo previsto ante un Real Madrid asolado por las bajas en buena parte del once titular, aunque contó con la vuelta del inglés Jude Bellingham, fiel a su cita con el gol (m.74) para cerrar el partido.

La jugada curiosa de la jornada se dio en el feudo cadista, cuando, a los 54 minutos, Joselu Mato no marcó a puerta vacía un balón que le había puesto el propio Rodrygo, quizá por pensar que estaba en fuera de juego y que el esférico entraría.

Para su fortuna, pese a los esfuerzos del necesitado Cádiz -nueve jornadas sin ganar-, no tuvo repercusión en el resultado dada la claridad final del triunfo del equipo de Ancelotti, de momento en cabeza con un punto de ventaja sobre el Girona y cuatro sobre el Atlético de Madrid, ambos con un partido menos, y el Barcelona.

Real Sociedad en zona de Champions

La Real Sociedad se sitúa cuarta, también provisionalmente, a la espera de lo que haga el Athletic en Montilivi, tras sacar adelante un duelo de ‘Champions’ ante el Sevilla (2-1), que no levanta cabeza y que perdió su primer partido bajo la batuta del técnico uruguayo Diego Alonso.

El conjunto de Imanol Alguacil superó netamente al Sevilla en la primera parte, beneficiado por el tempranero primer gol en una acción de mala fortuna del meta serbio Marko Dmitrovic, que se introdujo el balón en su portería después de detener con una mano un lanzamiento de falta de Ander Barrenetxea.

El festival donostiarra lo rubricó el nigeriano Umar Sadiq con un espectacular zapatazo desde casi 30 metros al que no pudo responder Dmitrovic. A la Real Sociedad le faltó poner la guinda y rematar definitivamente el partido.

Estuvo a punto de pagarlo caro, porque el Sevilla mejoró tras el descanso, acortó distancias con un testarazo de Youssef En-Nesyri que desvió Robin Le Normand (m.60) y poco después el marroquí estuvo a punto de empatar, pero su disparo se estrelló en la cruceta.

Lo peor para el Sevilla no fue solo caer, sino la imagen dada en determinados momentos, sobre todo en el primer tiempo, y perder al menos para el próximo encuentro a Sergio Ramos y Jesús Navas, expulsados en los últimos compases con roja directa casi al unísono por hacer una falta a un rival y por protestar dicha decisión, respectivamente.

La derrota agrava la situación del equipo de Diego Alonso. Pone fin a la racha de cinco empates que había acumulado la escuadra hispalense, que no gana en LaLiga desde el 26 de septiembre. En total son siete partidos. El sueño europeo está cada vez más lejos y el peligro está a cuatro puntos.

El Submarino flota

El que sí encontró la luz fue el Villarreal en el ‘redebut’ de Marcelino García Toral. Ganó por 3-1 a Osasuna, con lo que se despega de la zona inquietante y se aproxima al ecuador, todo lo contrario que el equipo navarro, que tras cuatro partidos sigue en el atasco justo por delante del Sevilla.

Lo tuvo que sufrir porque el conjunto que dirige Jagoba Arrasate mandó y tuvo ocasiones durante casi una hora, pero sucumbió ante las paradas del portero danés Filip Jorgensen y a la inspiración del ‘Comandante’ Morales, autor de un triplete (m.57, 71 y 80).

El veterano delantero madrileño parece volver por sus fueros. Ha vivido una gran semana. El pasado miércoles salvó al Villarreal en la segunda ronda de la Copa del Rey en Zamora, al forzar la prórroga y culminar la remontada del equipo castellonense, y este domingo devolvió la sonrisa a La Cerámica, donde no veían ganar a su equipo desde el 17 de octubre.

Betis sigue en carrera

El Betis sigue con su carrera hacia los puestos europeos gracias a un solitario gol del brasileño Willian Jose, al aprovechar el rechace del guardameta Álvaro Valles tras una buena maniobra y disparo de Isco Alarcón, con el que superó a Las Palmas (1-0).

Aunque el equipo canario mejoró, mandó en la reanudación y gozó de opciones no pudo evitar que el Betis amarrase una nueva victoria en el Benito Villamarín, donde está invicto esta campaña. Tras nueve partidos seguidos sin perder continúa a tan solo un punto de la Real Sociedad e iguala al Athletic.