No se fue el presidente, pero el vicepresidente si

Las Rozas.- El vicepresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Rafael del Amo anunció su dimisión como presidente del Comité Nacional de Fútbol Femenino y consideró que Luis Rubiales, presidente de la RFEF, «debería haber presentado su dimisión» porque «ha metido la pata y cuando te equivocas hay que ser digno de salir».

Del Amo presentó su dimisión después de considerar que Rubiales debería haber renunciado a su cargo tras el beso que dio a Jenni Hermoso durante la celebración del Mundial y su comportamiento en el palco en la final de la Copa del Mundo.

«Creo que debería haber presentado su dimisión. Yo me debía a mis principios y él fue quien me puso en este cargo, tenía que agradecerle su confianza en mí, ha habido cosas que no me han gustado y yo se lo tenía que decir a él. No podía hablar con vosotros antes», dijo el directivo a la prensa.

«Yo creé un departamento de fútbol femenino, no había nada de esto y Luis me apoyó. Estoy agradecido pero creo que se ha rebosado el vaso y no podía entrar antes en declaraciones sin mirarle a la cara y decirle lo que pensaba y que tenía que dimitir», confesó el también presidente de la Federación Navarra.

«Le he expresado mi opinión en la comisión de presidentes, he sido el único en decírselo. Le he dicho que les iba respetar y les he pedido que me respetasen.

Reuní a parte de mi junta directiva y les dije lo que opinaba, estuvieron todos de acuerdo», añadió.

«Debemos de mantenernos unidos más que nunca porque no sabemos qué va a pasar, pero creo que Pedro Rocha es la gran persona para estar en este momento», dijo en alusión al presidente de la Federación Extremeña.

Sobre el discurso de Luis Rubiales en la asamblea, comentó: «No me lo esperaba, ha habido muchas dudas de qué hacía yo arriba. Yo no he aplaudido, no me he levantado, lo he pasado mal. Me he sentido incómodo, pensaba que iba a dimitir», dijo.

«Cometió un error grave el palco, ahora quién nos va a respetar en los palcos.

Estamos intentando proteger a los menores y los valores por encima de todo.

Me sabe mal esa situación», confesó.

Sobre las 15 jugadoras que reclamaron reformas en la RFEF y renunciaron a la selección hasta que no hubiese cambios, dijo: «En la carta que recibimos nos dicen que no vienen a la selección porque no se encuentra psicológicamente bien y a partir de ahí las tengo que defender».

En cuanto a la subida de sueldo anunciada para el seleccionador español Jorge Vilda, indicó: «Si te digo con sinceridad hoy había tres puntos del día que eran del femenino. Yo soy el presidente del Comité Nacional y no tenía ni idea de qué se iba a hablar. No lo he pensado (la subida de sueldo), me ha pillado de sopetón», dijo.

«Yo creo que lo ha hecho bien. En ningún momento nos dice que va a dimitir, él nos pregunta si tenemos confianza en él. El resto de compañeros le muestran su confianza», apuntó sobre Vilda.