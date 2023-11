El Atlético sigue subiendo, Barcelona se atasca en Vallecas

Madrid.- Un gol del francés Antoine Griezmann permitió al Atlético de Madrid superar al Mallorca (1-0), prolongar su racha de victorias en el Metropolitano y situarse tercero en detrimento del Barcelona, que volvió a cuajar un partido gris en Vallecas ante el Rayo (1-1), justo antes del duelo que dirimirán ambos equipos el próximo domingo en Montjuic.

El internacional galo se encargó de que el partido 600 de Koke Resurrección con la camiseta rojiblanca tuviera un final feliz cuando hasta entonces la escuadra del mexicano Javier Aguirre había sido inexpugnable para los pupilos del argentino Diego Pablo Simeone.

El trabajo como bloque del Mallorca le estaba complicando la vida sobremanera al Atlético, que no efectuó el primer remate a puerta hasta el minuto 48 con un testarazo de Álvaro Morata, que poco después tuvo una gran ocasión para abrir la cuenta.

No la aprovechó el capitán de la Roja, pero fue el aviso de la acción determinante y decisiva del partido, cuando, a los 64 minutos, un centro de Mario Hermoso encontró la cabeza de Griezmann, quien pese a la marca de un rival colocó el balón sin dar opción al meta serbio Predrag Rajkovic.

El equipo de Aguirre es el segundo menos anotador de LaLiga. Sin el kosovar Vedat Muriqi, su gran referencia ofensiva, lesionado con su selección, se le hace casi imposible. Lo intentó pero fue absolutamente incapaz. Se quedó en amagos y en una gran oportunidad malograda por el senegalés Amath Ndiaye. Sumó su cuarto partido seguido sin marcar con la consiguiente derrota, que le deja a las puertas del descenso.

El Atlético de Madrid no tuvo su mejor día pero amarró una victoria (decimosexta en Liga y decimoctava en total) muy importante antes de otros partidos claves en Rotterdam ante el Feyenoord en la Champions y en Montjuic. Es tercero igualado con el Barcelona a tres puntos del Girona y a uno del Real Madrid.

El Rayo vuelve a “partir” al Barcelona

Y es que el Rayo se le sigue atragantando a Xavi Hernández, que no sabe lo que es ganar al cuadro vallecano desde su llegada al banquillo azulgrana. En esta ocasión igualó y gracias porque estuvo cerca de perder.

La presión del equipo de Francisco Rodríguez, la intensidad y la velocidad en sus acciones, fue demasiado para un Barcelona que no sale de su atasco futbolístico. Para colmo, un zapatazo de Unai López adelantó al Rayo a los 39 minutos.

Y ni siquiera la mejoría experimentada cuando el gas le comenzó a fallar a los rayistas le valió para hacerse con el partido. Tan solo le permitió igualar en el tramo final (m.82) con un autogol del defensa francés Florian Lejeune al intentar impedir el remate del polaco Robert Lewandowski.

Se quejó el Barcelona de algunas decisiones del equipo arbitral, al no decretar fuera de juego previo en el gol del Rayo y no señalar penalti al brasileño Raphinha al final, aunque no pueden ser escusas a otro partido gris.

Getafe y ocho sin perder

El Getafe se apunta a soñar pese a la prudencia que se exige y exige José Bordalás. Acumuló su octavo partido sin perder con su remontada incluida ante el colista Almería (2-1) y se aproxima a pasos agigantados a la zona europea.

Una vez más el equipo de Gaizka Garitano, único que aún no ha ganado, se adelantó con un tempranero gol del belga Largie Ramazani al remachar en el segundo palo un saque de esquina, y otra vez que no le permitió estrenar su casillero de victorias.

Pudo incrementar su ventaja pero el brasileño Leo Baptistao malogró una clamorosa ocasión y lo acabó pagando. El inglés Mason Greenwood igualó el choque (m.33) con un tremendo zapatazo desde la esquina del área y Borja Mayoral culminó la remontada con un disparo rápido junto al palo al borde del descanso.

Ya no tuvo recursos el equipo almeriense para regresar a casa al menos con un punto. El Getafe pudo incrementar el resultado pero entre el palo y el meta Maximiano el marcador no registró más variación. Sigue creciendo el cuadro madrileño y el andaluz se hunde más, provisionalmente a siete puntos de la salvación.

Celta suma, pero sigue en rojo

El Celta sigue en la zona de descenso, pero al menos pudo sacar un punto de Mestalla con un empate a cero ante el Valencia que hasta le puede saber a poco. Iago Aspas y el noruego Jorgen Strand Larsen pudieron poner fin a la racha del Celta, ya de diez partidos sin ganar.

Al menos acabó con la portería a cero por primera vez en la era de Rafa Benítez, que vivió un partido especial en su vuelta a Mestalla, donde tantos éxitos alcanzó al frente del Valencia y donde fue tratado con un cariño especial.

El primer duelo de banquillo con su ex pupilo Rubén Baraja deparó un partido poco atractivo y unas tablas que no dejan contento a ninguno.