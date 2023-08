Convocatoria Vinotinto sin novedades

Caracas.- Sin sorpresas y sin novedades, pero si con algunas ausencias fue dada a conocer la lista de jugadores convocados por el seleccionar nacional, el argentino Fernando “Checho” Batista para la primera doble jornada eliminatoria del venidero Mundial-2026 que se realizará entre Canadá, México y los Estados Unidos.

La lista de seleccionador incluyó a 29 jugadores, dónde sólo dos hacen vida en la Liga FutVe y ambos con el Caracas FC.

De los 27 jugadores que están fuera de nuestras fronteras, ocho son provenientes de la MLS de los Estados Unidos, cuatro de la Liga Pro de Ecuador, de Brasil y España convocaron 3 de cada uno, Argentina, México y Portugal aportaran 2 de cada uno, al igual que Venezuela y 1 jugador llegara de Italia, Francia y Grecia.

La Vinotinto comenzará su andar para el Mundial-2026 en la ciudad de Barranquilla, dónde visitará a Colombia el jueves 7 de septiembre, mientras que en Maturín será su primer partido cómo local el martes 12 de septiembre, próximo.

Ausencias notorias

No existirá una lista de convocados que no provoque alguna reacción, y ésta no podía ser la excepción.

Suena llamativo los llamados de dos jugadores lesionados y que muy posiblemente no vean acción y la referencia son para los volantes Yeferson Soteldo del Santos brasileño y Yangel Herrera del Girona español.

Los clubes de ambos jugadores informaron sobre la actualidad física de los Vinotintos.

En cuanto a las ausencias, son notorios los nombres de Jhon Murillo, Luis “Cariaco” González, Kevin Kelsy y Brayan Alcocer.

Especialmente “Cariaco”, mantiene un muy buen nivel en los últimos años en Colombia, con el Junior de Barranquilla, pero lamentablemente no es, ni ha sido, tomando en cuenta por el cuerpo técnico.

Esta es la lista definitiva suministrada por la Federación Venezolana de Fútbol.

Porteros

Joel Graterol (Panetolikos – Grecia)

Rafael Romo (Universidad Católica – Ecuador)

Alain Baroja (Caracas FC – Venezuela)

Defensas

Yordan Osorio (Palma – Italia)

Jhon Chancellor (Necaxa – México)

Jon Aramburu (Real Sociedad – España)

Christian Makoun (New England Revolution – USA)

Wilker Ángel (SD Aucas – Ecuador)

Miguel Navarro (Chicago Fire – USA)

Luis Mago (Banfield – Argentina)

Mikel Villanueva (Guimaraes – Portugal)

Roberto Rosales (SC Recife – Brasil)

Alexander González (Caracas FC – Venezuela)

Mediocampistas

Tomás Rincón (Santos – Brasil)

José Martínez (Philadelphia Union – USA)

Jesús Bueno (Philadelphia Union – USA)

Cristian Cásseres Jr (Toulouse – Francia)

Junior Moreno (FC Cincinnati – USA)

Yangel Herrera (Girona FC – España)

Rómulo Otero (SD Aucas – Ecuador)

Samuel Sosa (Emelec – Ecuador)

Jefferson Savarino (Real Salt Lake – USA)

Eduard Bello (Mazatlán FC – México)

Darwin Machis (Cádiz FC – España)

Yeferson Soteldo (Santos FC – Brasil)

Delanteros

Josef Martínez (Inter Miami – USA)

Salomón Rondón (River Plate – Argentina)

Sergio Córdova (Vancouver Whitecaps – CAN)

Alejandro Marqués (Estoril – Portugal)