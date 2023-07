España inicia su ambicioso sueño mundialista

Madrid.- La selección española femenina de fútbol hará este viernes (9.30 horas/La 2) su esperado estreno en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda con el duelo teóricamente más asequible de su Grupo C que le mide a una Costa Rica frente a la que no debe fallar si no quiere complicarse el objetivo de ser primera.

Más de cuatro años después de caer eliminada en los octavos de final ante los Estados Unidos en la Copa del Mundo celebrada en Francia, España buscará ahora mejor suerte en las Antípodas, donde querrá confirmar el crecimiento competitivo y de nivel que ha experimentado desde que Megan Rapinoe la sentenciase desde el punto de penalti.

Las apuestas señalan al equipo que entrena Jorge Vilda como una de las grandes favoritas al título y ahora ha llegado el momento de poner esas expectativas y ambiciones en liza. Y tras la turbulencia vivida el pasado mes de septiembre y que parece que se ha calmado un tanto, también será el turno de examinar la fortaleza de un vestuario, algo clave, sobre todo cuando puedan aparecer las dificultades.

La ‘Roja’ parte como la rival a batir en su grupo, por delante incluso de una selección con más tradición mundialista como la japonesa, y tendrá que saber lidiar con ese inusual favoritismo que debe confirmar con un primer puesto que, salvo sorpresas, ‘endulzaría’ el recorrido para los cruces, ‘malditos’ hasta ahora en la historia del fútbol femenino.

Un año después del amargo revés sufrido en la Eurocopa, la selección quiere aspirar a todo y lanzar ya un primer mensaje ante una Costa Rica, que se perfila como el obstáculo más sencillo de superar, pero peligroso porque no sólo tiene menos presión sino porque los debuts en grandes competiciones siempre suelen ser complicados de gestionar a nivel emocional.

Tras un tramo final bueno de preparación, con victorias sin encajar ante Panamá (7-0), rival que se puede asemejar al combinado ‘tico’, Dinamarca (0-2) y Vietnam (9-0), las españolas llegan animadas a este estreno, que repite el histórico de hace ocho años en el Mundial de Canadá. Entonces, España partía como favorita, pero sólo pudo arañar un empate que le complicó las cosas, aunque ahora la distancia entre ambos equipos parece aún mayor, producto del crecimiento del fútbol femenino español, reflejado en los éxitos del FC Barcelona.

En lo deportivo, Jorge Vilda confirmó en la previa que tiene a todas sus jugadoras «disponibles», entre ellas una Alexia Putellas a la que se cuida con mimo y que fue titular en los duelos ante panameñas, marcando, y danesas. La doble Balón de Oro, recuperada en abril de su grave lesión de rodilla que le dejó sin EURO, necesita ritmo y parece complicado que pueda ser titular.

Costa Rica llega con malos resultados

Irene Guerrero y Claudia Zornoza podrían ser las elegidas para ocupar ese puesto de interior junto a Aitana Bonmatí, mientras que Tere Abelleira se perfila como el ‘ancla’. Atrás, todo hace indicar que Ivana Andrés e Irene Paredes serán las centrales, y arriba, junto a Jenni Hermoso y Salma Paralluelo, las opciones de Mariona Caldentey o la goleadora Alba Redondo.

Enfrente, una Costa Rica que afronta su segundo Mundial con la esperanza de mejorar las prestaciones de hace ocho años, cuando fue capaz de arañar dos empates, y catapultar una mejora en el fútbol femenino de su país.

Como en 2015, Amelia Valverde está al frente del combinado ‘tico’, que, al igual que España, aún tiene en sus filas jugadoras de aquel encuentro en suelo canadiense, entre ellas Raquel Rodríguez, su mejor jugadora, que milita en los Portland Thorns estadounidenses, y que fue la encargada de equilibrar el tanto de Vicky Losada. También tiene en sus filas a una de las futbolistas más jóvenes de esta Copa del Mundo, Sheika Scott, de tan sólo 16 años.

Al contrario que el equipo español, Costa Rica, cuarta en la última cita de selecciones de la CONCACAF, no llega en un momento óptimo de resultados ya que no ha ganado ninguno de sus amistosos de este año, mostrando además ciertos problemas ofensivos.

FICHA TÉCNICA.

–posibles alineaciones.

España: Misa Rodríguez; Ona Batlle, Irene Paredes, Ivana Andrés, Olca Carmona; Aitana Bonmatí, Tere Abelleira, Irene Guerrero; Salma Paralluelo, Jenni Hermoso y Mariona Caldentey.

Costa Rica: Solera; Guillén, F.Villalobos, Benavides, Del Campo; Valenciano, Alvarado; Chinchilla, G.Villalobos, Herrera; y Rodríguez.

–árbitra: Casey Reibelt (AUS).

–Estadio: Sky Stadium de Wellington (Nueva Zelanda).